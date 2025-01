Dakar, Etapa 1, Pedro Gonçalves: “temos muito a melhorar, mas estamos a cumprir com os objetivos”

A dupla Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães conquistou um positivo 28º tempo, na categoria Challenger, na etapa de abertura – e de estreia para ambos – do Dakar 2025. A estreia no Dakar está a decorrer de forma positiva e sem sobressaltos para a dupla. Aos comandos do X-Raid YXZ 1000R inscrito e assistido pela Franco Sport, os pilotos estabeleceram o 28º melhor tempo da etapa entre os protótipos SSV da categoria Challenger: “Missão cumprida!”, sublinhou Pedro Gonçalves, à chegada ao bivouac, localizado na cidade saudita de Bisha. “Até ao km150, a etapa decorreu de forma tranquila e a um bom ritmo. Logo a seguir caímos numa armadilha de navegação, com outras equipas e andámos perdidos cerca de 10 minutos. Quando regressámos à pista, entrámos no meio de vários concorrentes e sofremos muito com o pó. Também perdemos tempo a ajudar uma equipa que tinha capotado e a procurar um trilho alternativo a um bloqueio da pista. Sem estes contratempos podíamos ter feito um pouco melhor, mas é o Dakar a ser o Dakar. Nós estamos a divertir-nos, temos consciência que temos muito a melhorar, mas estamos a cumprir com os objetivos. Amanhã, vamos continuar no mesmo registo e parece que já com dunas.”