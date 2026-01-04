Dakar, Etapa 1: Paul Spierings penalizado, triunfo para David Zille

Nos Challenger, David Zille / Sebastian Cesana (Taurus T3 Max/Bbr Motorsport) venceram a tirada com 42 segundos de avanço para os vencedores do prólogo de ontem, Paul Spierings / Jan Pieter Van Der Stelt (Taurus Evo Max/Rebellion-Spierings) que foram os mais rápidos na tirada, mas foram penalizados em 70 segundos, o que os atirou para o segundo lugar. Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max/Vertical Motorsport), foram terceiros a 2m03s da frente. Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) terminaram em décimo, enquanto Pedro Goncalves / Hugo Magalhaes (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) terminaram na 12ª posição.

Filme dia dia

Nicolás Cavigliasso foi o mais rápido no primeiro ponto de cronometragem, abrindo com 7 segundos sobre Paul Spierings e 9 sobre Dania Akeel, numa distribuição ‘apertada’ de menos de 20 segundos nos primeiros seis lugares. Kevin Benavides, o duplamente campeão em motos agora em estreia em quatro rodas, fechava o lote a 19 segundos. Benavides tinha explicado a sua adaptação com humor: “Utilizei as competências que desenvolvi em moto para ler o terreno e cortar o trilho, por exemplo. Mas também preciso de me habituar ao carro porque às vezes podes acabar a fazer um ‘wheelie’, como nas motos! Preciso de encontrar o equilíbrio certo”.

Ao km 70, David Zille assumiu o comando, destronando Cavigliasso por apenas 5 segundos, um sinal de que a luta entre argentinos seria o foco da etapa. Paul Spierings mantinha-se terceiro a 48 segundos, com o saudita Yasir Seaidan a 54 segundos e Kevin Benavides — também argentino — a 58 segundos, todos dentro de um minuto do novo líder.

Fase intermédia: Zille consolida, Spierings reage, Akeel cai

Ao km 108, Zille apertou o cerco ao seu compatriota Cavigliasso, ampliando a vantagem para 5 segundos, consolidando o domínio argentino no topo. Kevin Benavides completava um “lock-out” argentino no pódio provisório em terceiro a 1m04s, enquanto Spierings perdia terreno significativo em quarto, a mais de 2 minutos do líder.

Pouco depois, Dania Akeel, que tinha começado bem em terceiro lugar a apenas 9 segundos, revelava-se incapaz de manter o ritmo dos argentinos de elite. A pilota local deslizou progressivamente na classificação: 3m20s atrás ao km 70, 7m42s ao km 108 e 8m55s no checkpoint final, consolidando a supremacia dos pilotos do sul do continente americano.

Tensão crescente, diferenças mínimas, Cavigliasso cai

Ao km 215, David Zille continuava no comando, mas Paul Spierings tinha reduzido drasticamente a margem, saltando de mais de 2 minutos para apenas 41 segundos, uma recuperação de 33 segundos desde o ponto anterior. Nicolás Cavigliasso caiu para quarto, a 2m14s, desaparecendo da luta pela vitória na reta final.

Ao km 260, o último ponto de cronometragem antes da meta, o cenário era caótico: Zille tinha uma margem minúscula de apenas 13 segundos sobre Spierings, numa configuração que prometia drama na chegada. Cavigliasso distanciou-se para terceiro a 2m37s, o que significava uma luta ‘corpo a corpo’ na reta final entre holandês e argentino.

Final dramático

Paul Spierings cruzou a meta em primeiro lugar, mas o drama ainda não tinha terminado: David Zille continuava ainda em pista, ameaçando o primeiro lugar. Quando o argentino finalmente chegou, uma penalização confirmou a dramaticidade do desfecho: Spierings venceu por apenas 18 segundos, desmontando completamente a vantagem que Zille tinha mantido durante praticamente toda a especial.

​O holandês, que ainda estava 2m53s atrás ao km 150, destruiu a concorrência nos quilómetros finais, roubando a vitória “no buzzer” e consolidando a impressão deixada no prólogo de um piloto em grande forma.

Desempenho dos portugueses e resultado final

Rui Carneiro e Fausto Mota (MMP T3 Rally Raid/G Rally Team) terminaram em décimo lugar, enquanto Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães (Taurus T3 Max/BBR Motorsport) completaram a etapa na 12ª posição.

A vitória final na categoria Challenger foi conquistada por David Zille e Sebastian Cesana (Taurus T3 Max/BBR Motorsport), com 42 segundos de vantagem sobre Paul Spierings e Jan Pieter Van Der Stelt (Taurus Evo Max/Rebellion-Spierings), os vencedores do prólogo. Nicolás Cavigliasso e Valentina Pertegarini (Taurus Evo Max/Vertical Motorsport) fecharam o pódio a 2m03s da frente, consolidando o domínio dos Taurus na categoria e a força dos pilotos argentinos na estrutura de classificação geral.