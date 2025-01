Dakar, Etapa 1: novo 2º lugar para Gonçalo Guerreiro nos Challenger

Pela segunda vez consecutiva, Gonçalo Guerreiro, português da Red Bull Off-Road Junior Team, classificou-se em segundo lugar na classe Challenger dando seguimento à sua impressionante prestação do prólogo com mais uma boa exibição no seu Taurus T3 Max e está a apenas quatro segundos do líder Nicolas Cavigliasso. “A primeira etapa do Dakar está concluída. A navegação foi complicada, mas o meu copiloto, Cadu fez um excelente trabalho e o carro está perfeito. Foi uma grande etapa. A navegação foi difícil, mas não cometemos erros, nem furos, por isso estou contente; é positivo. Apesar de não ter ganho a etapa, é um bom começo para o Dakar. Temos o ritmo certo, apesar de eu não ter puxado ao máximo. O meu principal objetivo é terminar o Dakar”, disse. O início exigente do Rali Dakar 2025 continua com a chegada antecipada da Etapa Chrono de 48 horas com mais de 1.000 km ao longo de dois dias, o comboio entrará na etapa de manhã e, quando o relógio bater as 17h00, os concorrentes terão de parar na próxima das seis áreas de descanso a que chegarem. Depois, na manhã do dia 6 de janeiro, devem completar o resto da enorme etapa cronometrada.