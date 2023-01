Dakar, Etapa 1: Mattias Ekstrom e Audi na frente a meio do dia | AutoSport

A cerca de meio dos 368 Km cronometrados que as equipas têm hoje pela frente, nesta que é a primeira ‘verdadeira’ etapa do Dakar, depois da Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RS Q E-Tron E2) terem vencido o prólogo de ontem, lideram hoje a etapa ao Km 133 com 1m03s de avanço para o BRX Hunter T1+ de Guerlain Chicherit/Alex Winocq (GCK Motorsport) com Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter T1+em terceiro a 1m46s. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RS Q E-Tron E2) rodam em quarto a 2m09s seghuindo-se Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive) a 2m10.4s, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) a 2m33s, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RS Q E-Tron E2) a 3m18s e Orlando Terranova/Alex Haro Bravo (BRX Prodrive Hunter) já a 4m41s.

Yazeed Al Rajhi, foi o primeiro líder na frente de Orlando Terranova e Jakub Przygoński no Km37, mas depressa o vencedor de ontem, Mattias Ekström, passou para a frente, no caso seguido por Nasser Al Attiyah. Carlos “El Matador” Sainz passou de conceder mais de 2m40s ao líder, Mattias Ekström, no km 37, para ficar a mais de 3 minutos do seu companheiro de equipa no posto de controlo seguinte. Aí o ritmo do sueco permitiu-lhe aumentar a sua vantagem para mais de um minuto sobre Guerlain Chicherit e cerca de um minuto e meio sobre Stéphane Peterhansel e Yazeed Al Rajhi. Os concorrentes devem terminar a tirar um pouco para lá das 11h00.

