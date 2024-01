Dakar, Etapa 1: Mattias Ekström (Audi) lidera no WP5 | AutoSport

Depois de toda a confusão com o atraso inicial na etapa 1 devido a um acidente de viação na ligação – SABER MAIS AQUI – as primeiras 10 posições de partida para a especial de hoje foram reservadas aos 10 pilotos mais rápidos do prólogo. Brian Baragwanath, décimo ontem, seria o primeiro piloto na estrada, à frente de Martin Prokop se não se tivesse atrasado com a confusão que sucedeu e que levou ao atraso do arranque da etapa.

Em contrapartida, o vencedor, Mattias Ekström, optou por partir em décimo, o que lhe permite beneficiar dos trilhos dos seus adversários à sua frente, entre os quais Sébastien Loeb e o estreante Seth Quintero, ambos muito rápidos no dia de ontem. O atual ‘campeão’, Nasser Al Attiyah, terminou ontem em décimo segundo e partiu da mesma posição hoje, o que é muito melhor do que se tivesse terminado em décimo e tivesse de abrir a estrada. Os tempos de ontem não contam para a classificação geral, por isso a verdadeira corrida começou hoje!

Mattias Ekström e o seu Audi RS Q e-tron E2 registaram o melhor tempo no primeiro posto de controlo, mas Guerlain Chicherit estava muito perto, a 11 segundos. Lucas Moraes, o melhor estreante do ano passado, era o terceiro a 33 segundos, seguido por Nasser Al Attiyah e Mathieu Baumel no primeiro BRX Prodrive da classificação.

Nono na primeira tomada de tempo, a pouco mais de 1 minuto, Sébastien Loeb perdia quase 5 minutos no segundo controlo (km 87) e desceu para o décimo primeiro lugar. Mattias Ekström continuava no controlo, à frente de Lucas Moraes (+ 1m16s) e Mathieu Serradori no seu buggy Century (CR6) de duas rodas motrizes.

Tal como o seu companheiro de equipa na Prodrive, Sébastien Loeb, também Nasser Al Attiyah passou a perder quase 5 minutos ao km 87. O catari tinha apenas 2 segundos de vantagem sobre o seu rival francês.

Urvo Männama tornou-se o primeiro piloto de automóveis estónio a entrar no Dakar no ano passado, mas infelizmente teve de abandonar a corrida devido a uma caixa de velocidades partida na etapa 1. Urvo Männama estava a conduzir o novo 4×4 da Century, o CR7, na sua segunda participação. A correr com o seu primo Risto Lepik como braço direito, registou o quinto melhor tempo até agora na marca dos 87 km, 2m47s abaixo de Mattias Ekström.

Depois de Seth Quintero, segundo ontem, hoje foi Guillaume de Mevius, outra ‘transferência’ da categoria Challenger, que estava a brilhar hoje. O belga, que corre na sua Toyota Hilux com o francês Xavier Panseri, era segundo aos 87 quilómetros, a 46 segundos de Mattias Ekström.

Neste momento, no waypoint 5, Mattias Ekström (Audi) liderava a corrida na frente de Sébastien Loeb (BRX Prodrive) que entretanto recuperou parte do tempo perdido. Stéphane Peterhansel (Audi) era terceiro a 58s com Krystof Holowczyc (Mini JCW) em quarto a 1m01s. Quinto posto para Christian Baumgart (BRX Prodrive), seguido de Brian Baragwanath (Century CR6), Martin Prokop (Ford Ranger) e Lionel Baud (Toyota Overdrive).

FOTO A.S.O./Marcin Kin/DPPI