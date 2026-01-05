Dakar, Etapa 1: Martin Prokop destaca-se com o Ford Raptor T1+

O checo Martin Prokop iniciou o Rali Dakar 2026 com uma das melhores prestações do dia na categoria Ultimate, ao terminar a Etapa 1 na terceira posição, ao volante do seu Ford Raptor T1+. Esta é a terceira vez que o ex-piloto do WRC alcança um resultado deste nível em etapas do Dakar, depois de feitos semelhantes nas edições de 2021 e 2022.

Um veterano com consistência e ambição

Conhecido pela sua regularidade e resistência, Prokop, de 43 anos, já participou em dez edições consecutivas do Dakar, terminando todas. O piloto soma cinco presenças no top 10 da classificação final, incluindo um quinto lugar em 2024, reforçando a sua reputação como um dos mais consistentes entre os pilotos privados.

Novo carro e mentalidade renovada

Para 2026, o checo investiu num Ford Raptor T1+ de 2025, desenvolvido pela sua própria estrutura técnica, a Orlen Jipocar Team. O novo protótipo, substituto do conhecido “Shrek”, foi descrito pelo próprio como “mais ágil e rápido”, oferecendo maior potencial competitivo face às versões anteriores.

Durante as verificações técnicas, Prokop admitiu estar preparado para desafiar os nomes de topo do rali: “O fator psicológico será determinante. Estou pronto para andar ao ritmo dos melhores”, afirmou.

O desempenho sólido na etapa inaugural confirma uma notável evolução do piloto e da sua equipa, indiciando que o veterano checo pode apresentar um papel mais ativo na luta pelas posições cimeiras ao longo desta edição do Dakar.

