Dakar, Etapa 1, Mário Franco: “devido ao pó, não consegui evitar uma saída de pista”

A dupla voltou a ter azar e se a meio da etapa, a formação da Franco Sport já tinha ultrapassado quase metade dos adversários da categoria Challenger (recorde-se que tinha partido na derradeira posição depois dos problemas no prólogo), depois esteve mais de duas horas parada na pista. “Vínhamos a um bom ritmo, depois de ultrapassarmos vários adversários, mas ao km 190, numa zona com zero visibilidade devido ao pó, não consegui evitar uma pequena saída de pista, que ditou a quebra de um triângulo de suspensão da frente”, justificou Mário Franco. “Perdemos mais de duas horas a resolver o problema e como já era de noite quando retomámos a prova, viemos a um ritmo moderado para não corrermos riscos e não excedermos o tempo que ditaria a nossa desclassificação. Agora é tempo de descansar e recuperar o melhor possível o carro para a etapa de 48 horas”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros