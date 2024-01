Dakar, Etapa 1, Lucas Moraes: “uma das etapas mais complicadas que já fiz” | AutoSport

O piloto brasileiro Lucas Moraes, aos comandos do Toyota GR DKR Hilux T1+ e navegado por Armand Monleon, terminou a primeira etapa do Dakar de 2024 no no sexto lugar, entrando na prova com um melhor resultado do que em 2023, quando alcançou o 12º posto.

“Foi uma especial muito, muito difícil. Certamente uma das mais complicadas que já fiz no Dakar. O roadbook tinha muitas mudanças de direção súbitas, o que exigiu muita concentração dos navegadores e nesse ponto o Armand foi perfeito, acertou tudo. Acabamos por ter um pneu furado no troço de pó fino. Não arriscamos, conseguimos andar sempre no trilho, o que foi importante. Acho que o resultado foi muito bom. Chegamos. E foi só o primeiro dia”, explicou o brasileiro Lucas Moraes.