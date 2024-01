Dakar, Etapa 1, Krysztof Hołowczyc: “Tivemos de ultrapassar mais de cinquenta motos… | AutoSport

O primeiro piloto a cruzar a linha de chegada em Al Henakiyah depois de terminar o prólogo no top 10, Krysztof Hołowczyc, terminou o dia em décimo quarto lugar a etapa 1 do Dakar, o polaco terminou a menos de 20 segundos do vencedor, mas foi um dos poucos que não sofreu furos. Contudo, sendo o primeiro na estrada dos autos, foi o primeiro a apanhar os concorrentes mais lentos das motos: “Tivemos de ultrapassar mais de cinquenta motos… Foi muito difícil para eles, os pilotos despistavam-se enquanto tentavam desviar-se das pedras. Adaptei o meu estilo de condução, mantendo-me do lado de fora da pista para evitar os que estavam em dificuldades. Foi uma etapa em que era difícil encontrar o nosso ritmo. Tivemos de ir devagar nas pedras para evitar furos e acelerar sempre que podíamos.”

