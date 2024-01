Dakar, Etapa 1, João Ferreira: “Três furos atrasaram-nos na geral…” | AutoSport

Não começou como era expectável, mas o objetivo não se altera! João Ferreira não teve uma primeira etapa nada fácil no Dakar Rally, com três furos a atrasarem o piloto de Leiria, que assim terminou a etapa na 9.ª entre os SSV: “Não era assim que esperávamos iniciar este Dakar. Três furos deram-nos algum trabalho hoje e acabaram por nos atrasar um pouco na geral. Amanhã espera-nos mais uma etapa difícil e acreditamos que as aprendizagens somadas hoje serão muito importantes para o nosso futuro neste Dakar. A luta só agora começou e nós não vamos baixar os braços!”, assumiu o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno 2022. Amanhã espera-se uma emocionante etapa, que une Al Henakiyah para Al Duwadimi, onde os participantes enfrentarão um desafio XXL ao longo de 463 km. O percurso promete uma mistura desafiadora de dunas e secções rápidas, colocando à prova as habilidades e resiliência dos concorrentes. A experiência será crucial para o sucesso, mas a imprudência será severamente penalizada.

