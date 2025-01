Dakar, Etapa 1, João Ferreira começa em 6º: “posição boa para encarar a etapa de 48h”

João Ferreira e Filipe Palmeiro fizeram hoje uma etapa muito positiva no seu ano de estreia na categoria Ultimate do Dakar Rally. Ao volante do Mini John Cooper Works 3.0d da X-Raid, a dupla alcançou o sexto lugar, o que lhes garante, naturalmente, o mesmo lugar na classificação geral. Numa etapa onde alguns dos principais candidatos geriram o andamento fruto da previsível difícil navegação da etapa maratona que começa amanhã, Ferreira optou por mostrar o seu talento, chegando ao Start Camp, em Bisha, sem problemas registados e com uma posição de partida, ainda assim, boa para o dia de amanhã: “Dever cumprido. Primeira etapa sem problemas e com um ritmo que nos deixa numa posição boa para encarar a etapa 48h que amanhã iniciamos. Fizemos uma etapa limpa, sem problemas, e o Filipe fez um excelente trabalho na navegação. É muito bom ver tantas bandeiras portuguesas ao longo destes primeiros 400km de especial. Sentimos sempre esse empurrãozinho, que nos levou hoje até ao sexto lugar. Amanhã a etapa promete ser dura e por isso está na hora de irmos descansar e recuperar energias para amanhã, depois destas primeiras 4h30 de tirada”, afirmou o leiriense.

