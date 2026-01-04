Dakar, Etapa 1: João Ferreira 14º: “ritmo equilibrado, sem assumir riscos”
O Dakar 2026 arrancou em ritmo acelerado, e João Ferreira voltou a demonstrar consistência ao concluir a primeira etapa na 14ª posição, a 4m16s do vencedor, Guillaume de Mevius. Após um prólogo sólido, o piloto de Leiria manteve-se no grupo da frente numa jornada extensa e desafiante, caracterizada por terrenos diversos e uma navegação particularmente complexa.
No final da etapa, o piloto explicou: “Foi uma etapa longa e muito exigente em termos de navegação. Perdemos algum tempo ao ultrapassar pilotos mais lentos, mas tomámos decisões conscientes e mantivemos a concentração. Havia zonas entre desfiladeiros onde era fácil perder as referências. Optámos por um ritmo equilibrado, sem assumir riscos desnecessários, e conseguimos seguir a estratégia definida para o dia. Amanhã, teoricamente, a desvantagem acumulada hoje pode converter-se numa vantagem, pois a posição de partida será mais favorável para gerir o ritmo da etapa.”
O piloto da Toyota Gazoo Racing South Africa e SVR acrescentou ainda que “mais do que ganhar tempo, o importante foi manter a consistência e terminar a etapa com boas sensações, num Dakar que, desde o início, se revela uma prova que exige paciência, foco e uma leitura estratégica da corrida.”
