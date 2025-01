Dakar, Etapa 1, João Dias com sexto lugar satisfatório, mas susto dois com furos…

João Dias e Gonçalo Reis viveram hoje a primeira etapa do Dakar Rally 2025. Aos comandos do Can-Am Maverick da Santag Racing e inscritos na categoria SSV, o piloto de Torres Vedras fez uma boa tirada, mas mais perto do final, sofreu para terminar, fruto de dois pneus furados que o deixaram no limite, logo no primeiro dia de prova: “Estavamos a fazer uma primeira etapa do Dakar Rally muito tranquila até que, a vinte quilómetros do fim descolamos dois pneus da jante! Daí para a frente adaptamos um estilo mais calmo devido às muitas pedras que encontrávamos no caminho! Estamos felizes com o ritmo, com o sexto lugar entre os SSV, e prontos para a etapa 48h que promete ser duríssima. Vai ser uma experiência incrível e que vamos querer desfrutar sem qualquer problema. Vamos ser cautelosos!”, afirmou cauteloso João Dias.

O formato inovador da etapa crono de 48h foi introduzido na edição de 2024 com um conceito simples na sua essência: obrigar os pilotos a enfrentar duplos desafios de resistência e desempenho enquanto percorrem mais mil quilómetros de deserto em dois dias. Amanhã, depois das 17h00 locais, os participantes terão de parar na próxima das seis zonas de descanso que fazem parte do percurso da prova. Na manhã seguinte, depois de uma noite debaixo do céu estrelado, os pilotos podem completar o resto da etapa. Uma experiência de rally-raid por excelência. Esta dupla etapa será também o primeiro momento em que as especiais FIM e FIA decorrem em percursos diferentes, o que acontecerá ao longo de toda a especial. Quem abre a pista nos Autos terá de navegar verdadeiramente, sem aproveitar os trilhos das motos! Promete ser duro e desafiante!