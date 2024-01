Dakar, Etapa 1: Guillaume de Mevius vence e lidera prova | AutoSport

Guillaume de Mevius/Simon Vitse (Toyota Overdrive Racing) venceram a etapa 1 do Dakar e são os primeiros líderes da prova, num dia em que vários dos favoritos se atrasaram. Só foram precisos dois dias para Guillaume de Mevius conquistar a sua primeira vitória numa etapa do Dakar na classe principal, a Ultimate, ele que ‘transitou’ dos SSV este ano.

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport), que fizeram uma bela etapa, recuperando de um mau prólogo e consequentemente duma má ordem na pista, foram segundos a 1m44s na frente de Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing), com um português a fazer um grande resultado: Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini X-Raid Arijus Team) terminaram a tirada no quarto lugar a 10m42s. da frente num dia com algumas surpresas.

Por exemplo, Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) que foram apenas 14º a 22m47s da frente, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing), que terminaram em 16º a 24m47s do líder e Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport), 17º a 32m15. Para um primeiro dia de prova é significativo. Bem que David Castera, o diretor do Dakar, já tinha alertado para as dificuldades dos primeiros dias.

Guillaume de Mevius foi para a frente a meio da tirada na frente de Mattias Ekstrom (Audi) que por essa altura cedeu 6m30s. Carlos Sainz, colega de equipa do sueco aproveitou e foi para a frente com o seu Audi RS Q e-ton E2, chegou a ter 43 segundos de vantagem sobre Guillaume de Mevius mas o belga reagiu e venceu a tirada.

Mais atrás, Nasser Al Attiyah e Sébastien Loeb, as duas figuras dominantes do último Dakar, passavam por problemas. Ao 281 km da especial, o francês estava em décimo nono lugar a 18m18s de Carlos Sainz, enquanto o catari estava a mais de 21 minutos da frente.

Pouco depois, foi a vez de Guy Botterill, um estreante vindo das corridas sul-africana, e que está a participar no seu primeiro Dakar depois de treinar no deserto da Namíbia com o experiente Giniel de Villiers, não teve receio de levar a luta até aos grandes e acabou por também ultrapassar Mattias Ekström ao km 281, ficando a pouco mais de 6 minutos de Carlos Sainz.

Nessa altura era claro que a luta pelo triunfo na tirada seria entre Carlos Sainz e Guillaume de Mevius. Na sua primeira participação nesta categoria, Guillaume de Mevius deu uma grande luta a um dos pilotos mais experientes da disciplina. O belga estabeleceu o melhor tempo ao quilómetro 318, cerca de um minuto e meio à frente de “El Matador”. Guy Botterill reduziu a sua desvantagem, mas ainda estava com mais de 5 minutos de atraso.

Por essa altura, Nasser Al Attiyah cedia mais um minuto ao quilómetro 318. O atual campeão do W2RC e o seu BRX Prodrive estavam já a mais de 22 minutos de Guillaume de Mevius. Sébastien Loeb também perdia mais um minuto extra.

Romain Dumas/Max Delfino (Toyota Hilux Rebellion Racing) terminaram no quinto posto a 12m18s da frente, batendo Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), com David Botterill/Brett Cummings Brett (Toyota Gazoo Racing) em sétimo, na frente de Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive Racing), Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Racing Factory Team) e, ironicamente, Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport), ele que liderou a etapa durante a maior parte da sua extensão.

Saood Variawa/François Cazalet (Toyota Gazoo Racing) foram 11º, na frente de Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Overdrive Racing) e Danis Krotov/Konstantin Zhiltsov (Toyota Overdrive Racing) que contribuíram para colocar quatro Toyota Hilux do Team Overdrive no top 13 da prova. Notável. Os mesmos quatro que a Toyota Gazoo Racing com a grande diferença que a liderança está na Overdrive.

Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Gazoo Racing Baltics) são 14º,

Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja (Mini X-Raid) terminaram logo a seguir, Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) levaram o buggy de duas rodas motrizes ao 17º posto, Nani Roma/Alex Haro Bravo (M-Sport Ford World Rally Team) teve uma etapa modesta para as aspirações da Ford Ranger, e Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) também começou cauteloso, ele que costuma ser bem agressivo no terreno.

Já referimos os problemas de Sebastien Loeb e Nasser al Attiyah, 20º e 22º, entre eles ficou a nova coqueluche da Toyota Gazoo Racing, Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing) que também já cedeu 23m24s.

Os concorrentes continuam a chegar pelo que este texto será atualizado sempre que se justificar, especialmente com a prestação dos navegadores lusos.



