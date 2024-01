Dakar, Etapa 1, Guillaume de Mevius: “Estou bastante surpreendido por terminar tão acima” | AutoSport

Bela surpresa a de Guillaume de Mevius, que na segunda vez que corre lado a lado face aos pilotos consagrados do Dakar, depois de ter sido ‘promovido’ dos T3 (Challenger) para a classe Ultimate (T1) conquistou a sua primeira vitória da carreira numa etapa do Dakar, em Ultimate, na sua primeira participação na categoria rainha, juntando às três tiradas que já tinha vencido anteriormente nos SSV: “É uma óptima apresentação. Estou bastante surpreendido, para ser honesto, conduzimos de forma inteligente e evitamos furos e penso que isso foi a chave hoje. Mas estou bastante surpreendido por terminar tão acima. No geral, está a correr bem, o carro é ótimo, fácil de manusear, é a minha segunda corrida ao volante dele, por isso estou a começar a fazer alguns quilómetros. E as coisas estão a correr muito bem com o Xavier, é muito calmo no carro, muito zen”, disse, de Mevius.