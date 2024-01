Dakar, Etapa 1, Franco Sport: três furos e duas horas de condução noturna… | AutoSport

A dupla Mário Franco/Daniel Jordão da Franco Sport, aos comandos do Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 que compete na categoria Challenger superou com sucesso a etapa duríssima que deu as boas-vindas aos participantes no Rali Dakar 2024. Muita pedra e muito pó foram ingredientes a que se juntaram três furos e duas horas de condução noturna, que muito penalizaram a equipa.

“Foi uma etapa extremamente dura, com muita pedra, se calhar das mais difíceis que eu já fiz, isso garantidamente, mas estão aqui muitos pilotos experientes que dizem que foi das etapas mais complicadas. Muita pedra, muita pedra, muita pedra… Três furos com duas rodas suplentes impediram-nos de fazer um resultado melhor, mas foi uma boa experiência. Tivemos a oportunidade de perceber melhor como funcionava o carro e por isso o meu balanço, apesar de tudo, é positivo. Ultrapassamos este primeiro desafio” explicou Mário Franco depois de ter chegado ao bivouac em Al Henakiyah no final desta primeira etapa na Arábia Saudita.

Daniel Jordão na sua estreia na prova rainha acrescenta que “para mim foi um belo batismo no Dakar, foi uma grande aventura, com muitas peripécias pelo meio, mas conseguimos o nosso primeiro objetivo que era trazer o carro até ao fim. Fizemos duas horas de noite com uma navegação muito difícil e com muito pó, mas ficámos com a noção de que temos andamento para lutar por um lugar nos 10 primeiros e por isso estamos animados e muito motivados para a etapa de amanhã”.

Amanhã, dia 7 de janeiro, disputa-se a segunda etapa do Rali Dakar que inicia os concorrentes na areia já que terão de ultrapassar 30 km de dunas neste dia. Serão disputados 470 km cronometrados nesta etapa que liga Al Henakiyah a Al Duwadimi.