Dakar, Etapa 1: Declarações dos Pilotos

A primeira etapa do Dakar revelou estratégias diversas e os primeiros desafios para os pilotos de topo. Sébastien Loeb expressou satisfação com a sua posição no top 10, apesar de alguns contratempos. Nasser Al Attiyah optou por uma abordagem cautelosa, garantindo um segundo lugar, enquanto Guillaume de Mévius surpreendeu ao vencer a etapa. Lucas Moraes, por sua vez, fez uma estreia prudente com o seu novo Dacia, focado na preparação para as etapas futuras.

Sébastien Loeb: “Para nós, é perfeito”, referindo-se à ordem na estrada amanhã

Sébastien Loeb está satisfeito com a sua posição no top 10 da classificação geral, a apenas 3 minutos da liderança: “Precisávamos de nos readaptar a especiais tão longas. Já não competíamos nestas condições há algum tempo. Contudo, no geral, o desempenho foi bom. Embora alguns furos no início nos tenham custado tempo, tudo correu bem no final. Estamos a apenas três minutos da liderança da classificação geral. Não quisemos forçar o ritmo hoje, dadas as condições esperadas para amanhã, e por isso, para nós, o resultado é perfeito.”

Nasser Al Attiyah: “Fomos cautelosos para evitar furos”

Nasser Al Attiyah terminou em segundo lugar, 40 segundos atrás de Guillaume de Mévius. Tendo sido alertado para os dois furos sofridos pelo seu companheiro de equipa Sébastien Loeb, o piloto catariano optou por uma abordagem cautelosa, acompanhando o belga durante grande parte da etapa. Amanhã, irá alinhar novamente atrás de De Mévius.

“Tínhamos um bom ritmo e poderíamos ter acelerado mais, mas ao vermos o Sébastien Loeb com dois pneus furados, decidimos ser cautelosos para evitar o mesmo. Quando o Guillaume de Mévius nos ultrapassou, mantivemo-nos atrás dele e, mais tarde, decidimos atacar e passar para a frente. Terminar em segundo lugar é um bom resultado e também é positivo para amanhã. Começaremos a três minutos do Guillaume, o que nos permite pressionar desde o início.”

Guillaume de Mévius: “Com o Mathieu, não estou preocupado em abrir uma especial”

Guillaume de Mévius e Mathieu Baumel venceram a etapa, cumprindo o primeiro dos seus objetivos no regresso à competição, após um ano de ausência devido ao acidente que o francês sofreu. O próximo objetivo é terminar entre os cinco primeiros em Yanbu, a 17 de janeiro.

“Vencer uma etapa é sempre gratificante, mas não era a nossa estratégia para o dia. Ainda assim, é um sinal positivo, pois não sentíamos que tínhamos ritmo suficiente para a vencer. Amanhã, o Mathieu e eu vamos abrir a etapa, e estou muito contente com isso. A nossa abordagem é diferente da dos outros. Estamos um pouco por nossa conta neste Dakar. Vamos seguir o nosso próprio caminho e, se ganharmos etapas, tanto melhor. O nosso objetivo é ter o melhor dia possível na próxima etapa. Com o Mathieu ao meu lado, não me preocupo em abrir uma especial. No entanto, claro, há uma estratégia envolvida e precisamos de estar atentos ao que se segue.”

Lucas Moraes: “Objetivo principal era ter uma etapa sem incidentes”

O campeão mundial Lucas Moraes teve hoje o seu primeiro contacto com o novo Dacia na etapa do Dakar. O piloto brasileiro optou por uma abordagem cautelosa, evitando riscos e garantindo que o carro estivesse pronto para a etapa 2, que prevê ser ainda mais exigente: “Foi, sem dúvida, muito rápido. O objetivo principal era ter uma etapa sem incidentes. O mais importante é estar aqui, entregar o carro à equipa e tê-lo preparado para amanhã, para uma etapa muito mais longa e desafiante… Fomos lentos nas zonas rochosas e nas passagens estreitas. Fiquei preso numa rocha uma vez, mas o verdadeiro Dakar começou com uma etapa muito complicada.”