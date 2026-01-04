Dakar/Etapa 1: De Mevius/Baumel (Mini X-Raid), a primeira meia-surpresa da prova

Mostrando bem a ‘garra’ com que chegaram a este Dakar, tendo em conta o contexto de tudo o que se passou durante 2025 com o navegador, Guillaume De Mevius/Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.01/X-Raid) venceram a primeira etapa do Rali Dakar 2026. O resultado não é uma enorme surpresa, porque se conhece bem o ritmo de De Mevius, e sendo verdade que não se espera que mantenham esta posição a prova toda, a verdade é que é lá que terminam o primeiro dia.

Deixaram Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders) a 40 segundos com Martin Prokop/Viktor Chyτκα (Ford Raptor/Orlen Jipocar Team) a terminar no pódio. Um trio surpreendente na abertura do Dakar, e que deixa claro a amplitude competitiva do plantel deste ano.

Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Raptor/Ford Racing) vencedores do prólogo, foram quartos a 1m38s dos mais rápidos, na frente de Marek Goczal / Maciej Marton (Toyota Hilux/Energylandia Rally Team). Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor/Ford Racing) foram sextos, na frente de Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA). A fechar o top 10 ficaram Nani Roma / Alex Haro (Ford Raptor/Ford Racing), Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Raptor/Ford Racing) e Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia Sandrider/The Dacia Sandriders).

Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Hilux Imt Evo/Toyota Gazoo Racing SA) terminaram na 14ª posição a 4m16s da frente. Como se percebe, um Mini, Dacia e Ford (não oficial) no pódio, o melhor Toyota em quinto.

Filme do dia: Ekström domina, mas de Mevius surpreende e vence etapa

O dia começou com Henk Lategan em situação ingrata: um furo no prólogo deixara-o em 47.º, obrigando-o a abrir a estrada na etapa de hoje na categoria Ultimate, encarregado de “varrer” o percurso e enfrentar pedras e navegação sem quaisquer trilhos de referência. Essa condição beneficiava diretamente os Ford e os Dacia, que podiam usar a sua linha para impor um ritmo mais elevado.

Lionel Baud chegou a liderar provisoriamente ao km 28 antes de ser superado por Lucas Moraes, que assumiu a dianteira com 1m24s de vantagem, ao volante de um Mini movido a biocombustível HVO e navegado por Édouard Boulanger, numa dupla familiar com a filha Lucie. A parceria pai-filha, que cumpre o terceiro Dakar em conjunto, continuava a funcionar de forma metódica, com uma clara divisão de funções entre piloto e navegadora.

Toby Price, apenas 16º no prólogo, encarou o resultado como oportunidade estratégica, partindo da 25ª posição e beneficiando de uma pista já bem marcada por mais de 20 carros à sua frente. O australiano, duas vezes vencedor em motos, declarara-se confiante, pronto para atacar desde o início da especial. Mas só conseguiu o 16º lugar na tirada.

Primeiros quilómetros: Quintero forte, Loeb sólido, Dacia à espreita

Guy Botterill instalou-se no segundo lugar ao km 28, a apenas 2 segundos de Seth Quintero, mostrando um arranque promissor após a frustração do abandono no ano anterior, depois de ter sido melhor estreante em 2024. Ao lado do navegador Oriol Mena, o sul-africano assumiu que “só falta um pouco de sorte” para transformar o ritmo em resultados consistentes.

Sébastien Loeb passou no km 28 num sólido quinto lugar, apenas 7 segundos atrás de Quintero, enquanto Nasser Al-Attiyah perdia 31 segundos depois de partir atrás do francês. Guillaume de Mévius também começou forte, quarto a 6 segundos, com o belga e o navegador Mathieu Baumel a ficarem somente a 4 segundos de Mattias Ekström.

​

Ao km 70, o equilíbrio de forças alterou-se: Quintero caiu para trás, agora já a 3m30s, e foi o vencedor do prólogo, Mattias Ekström, quem assumiu o comando. O sueco liderava com 1m07s sobre Loeb, enquanto Eryk Goczał surgia terceiro, a 1m11s, a impressionar logo na estreia na Ultimate ao ritmo dos mais experientes.

Fase intermédia: Ford em força, Toyota reage e Ekström controla

Yazeed Al Rajhi, campeão em título, começou o dia em dificuldades; já perdia mais de 3 minutos ao km 28 e viu a diferença aumentar para 4m44s ao km 70 face a Ekström. O saudita nunca conseguiu inverter a tendência negativa na fase inicial da especial.

A Ford marcou posição ao km 108, com um pódio provisório totalmente dominado pelos Raptor: Ekström na frente, seguido de Carlos Sainz a 1m24s e Nani Roma a 1m50s. Era um 1-2-3 temporário para a marca americana, que mostrava força colectiva logo no início da etapa.

​

​

Depois de rodar em segundo ao km 70, Loeb caiu para 14.º no ponto de cronometragem dos 108 km, perdendo 3m43s para o líder Ekström. O melhor Dacia passou a ser Al-Attiyah, quarto a 1m45s, mantendo a marca francesa no grupo da frente.

Mévius passou no km 108, mas o sinal do seu balizador de rastreio perdeu-se, impedindo a actualização em tempo real da sua posição, apesar de se saber que era quarto ao km 70. A ausência momentânea de dados colocou o belga numa espécie de “modo furtivo” em termos de cronometragem oficial.

Ekström manteve o ‘domínio’ ao km 150 – que provavelmente não era ‘verdadeiro’ face à ausência de tempos de De Mevius, liderando desde o km 70 e aumentando a vantagem para mais de um minuto. Atrás, a luta pelo pódio estava intensíssima: Prokop era segundo a 1m03s, Roma terceiro a 1m13s, Al-Attiyah quarto a 1m16s e Sainz quinto a 1m23s, todos separados por apenas 20 segundos. Al-Attiyah era o único não-Ford no top 5, reforçando o peso da marca americana na frente.

Pit stop estratégico e resposta da Toyota

A organização detalhou o funcionamento da zona de “pit stop” entre os km 180 e 181, com limite de 30 km/h e paragem mínima obrigatória de 4 minutos para todos. Esta configuração serviu como incentivo para a troca de pneus, já que só após esse tempo os pilotos que optassem por permanecer em pista começariam a recuperar segundos face aos concorrentes.

Ao km 180, a Ford ainda ocupava os quatro primeiros lugares, mas a Toyota reagia em bloco, com quatro Hilux no top 10. Saood Variawa liderava o ataque da marca japonesa em sexto, seguido de Toby Price em sétimo, a apenas 15 segundos do sul-africano, com Guy Botterill em oitavo e João Ferreira em décimo a dar suporte.

​4m30s atrás de Ekström ao km 180, Loeb reduziu a diferença para 3m33s ao km 215, subindo a 11.º na etapa. O francês da Dacia ficou “entalado” entre dois Ford: Denis Krotov, a 3m15s, e Mitch Guthrie, a 3m36s, deixando antever uma luta até ao fim por um lugar no top 10.

Ekström continuava na frente ao km 260, último ponto de cronometragem antes da meta, com mais de um minuto de vantagem sobre o novo segundo classificado, Nasser Al-Attiyah. O catariano surgia agora a 1m20s, com Marek Goczał em terceiro a 1m35s, garantindo uma presença de três construtores diferentes no top 3 provisório: Ford, Dacia e Toyota.

Cronómetro “invisível” e reviravolta na meta

Ekström concluiu a especial em 3h09m17s, parecendo encaminhado para a segunda vitória consecutiva em etapas. No entanto, os seus principais adversários ao km 260, Al-Attiyah e Goczał, ainda não tinham cortado a meta, mantendo alguma incerteza sobre a classificação final.

Seguiu-se o golpe de teatro: Ekström, que parecia ter a etapa controlada, desceu ao quarto lugar. Mévius, cuja posição não era visível devido à falha do balizador, reapareceu na chegada para reclamar o triunfo com 40 segundos de vantagem sobre Al-Attiyah e 1m27s sobre Martin Prokop. O pódio destacou três carros diferentes — Mini, Dacia e Ford — e um privado, Prokop, enquanto Ekström acabou quarto, a 1m38s, empatado em tempo com Marek Goczał, quinto.

Na parte final da especial, Loeb manteve um ritmo forte e garantiu um lugar no top 10, terminando a 3m01s de Mévius. O francês cruzou a meta à frente do colega de equipa Lucas Moraes, que concluiu a 3m34s, num cenário em que os 15 primeiros ficaram separados por apenas cinco minutos, ainda com alguns concorrentes por chegar.

A etapa ficou marcada pela ‘autoridade virtual’ exibida durante largas dezenas de quilómetros por Mattias Ekström, pela resposta táctica da Toyota em bloco e, sobretudo, pela vitória de Guillaume de Mévius, construída em “modo invisível” após problemas de sinal no sistema de rastreio. Dacia saiu da especial com Al-Attiyah no pódio e Loeb e Moraes no top 10, enquanto a Ford, apesar da perda da vitória na recta final, confirmou um andamento de referência em várias fases do dia.

