Dakar, Etapa 1: Chaleco Lopez vence, João Ferreira sexto | AutoSport

Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can-Am Xrs/Red Bull Can-Am Factory Racing) venceram a 1ª etapa do Dakar com dois minutos de avanço para Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam OT3/Grallyteam) com Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) em terceiro a 3m20s.

Austin Jones/Gustavo Gugelmin (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) foram quartos 3m25s, com Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha Supported Team) em quarto a 3m53s.

Estas quatro duplas terminaram o dia separados por quase quatro minutos, mas a restantes concorrência ficou já a mais de 10 minutos, inclusive Cristina Gutierrez/Pablo Moreno Huete (BRP Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) que rodaram nos primeiros lugares até terem problemas e atrasarem-se.

Grande resultado de João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha), sextos na frente de Mitchell Guthrie/Kellon Walch (T3m By Mce-5 Development/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) com a dupla lusa a 10m24s da frente mas com mais de um minuto de avanço para o norte-americano.

Bom resultado, também, de Hélder Rodrigues/Goncalo Reis (BRP Can-Am Maverick Xrs/South Racing Can-Am), oitavos, e ainda Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha), 11º.

Para já são estes os resultados, podem, como já tem sucedido, haver mexidas pois a prova está a decorrer e tem havido muitos ajustes de tempos, que levam a trocas de posição.

Filme da etapa

Na fase inicial da tirada os dois pilotos da Red Bull, Cristina Gutiérrez e Seth Quintero, lideravam a corrida dos T3, mas entre os seus rivais estava o seu antigo companheiro de equipa Guillaume de Mevius e o ‘campeão reinante’, Chaleco López.

Mais à frente, poucos segundos separavam Guillaume de Mevius, Seth Quintero, Austin Jones e Hans Weijs no primeiro posto de controlo. Chaleco López não estava longe, 47 segundos de De Mevius. A corrida T3 parecia estar marcada para ser renhida!

Pouco depois, Guillaume de Mevius passou para a frente ao km 88. O belga e o seu navegador francês, François Cazalet, tinham na altura mais de um minuto sobre Seth Quintero. Cristina Gutiérrez perdera mais de 4 minutos nesse sector depois de ter passado pelo posto de controlo anterior em terceiro lugar, e parecia estar prestes a ‘despencar’ na classificação.

Depois de ganhar a corrida dos SSV no ano passado, a Red Bull ofereceu a Austin Jones a oportunidade de competir no T3 este ano e entrar no Mundial de Rally-Raid nesta mesma categoria. A sua aposta já está a dar frutos, já que o norte-americano ultrapassou Seth Quintero no km 88 e colocou-se a 52 segundos de Guillaume de Mevius.

No Km 133 da especial, o líder Guillaume de Mevius dilatou a margem entre si e Austin Jones, colocando-a em 1m46s. Seth Quintero estava apenas alguns segundos mais atrás em terceiro, enquanto Chaleco López continuava a aumentar o ritmo. O vencedor de 2022 ultrapassou Fernando Álvarez Castellano e estava em quarto lugar em 2m42s.

Mais à frente, Guillaume de Mevius continuava na frente, com cerca de duas horas de especial, na altura com 2m46s sobre Seth Quintero, que estava envolvido numa feroz batalha pelo segundo lugar com o seu companheiro de equipa Austin Jones. Chaleco López estava na sua sombra, mas mais de 4 minutos atrás. Entretanto, as coisas corriam de mal a pior para Cristina Gutiérrez, já quase 13 minutos atrás do líder.

Foi nessa altura em que de Mevius passou a andar para trás! No Km 277 já estava a perder mais de 2 minutos, depois de liderar a corrida em cada um dos pontos de controlo anteriores. O belga caiu para terceiro, 2m11s atrás de Chaleco López. Seth Quintero estava em segundo a meio minuto de López.

No final da etapa, o triunfo foi para Chaleco, a primeira vitória em etapas desde 2021, na frente de Austin Jones.

