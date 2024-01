Dakar, Etapa 1: Carlos Sainz na frente ao Km 281 | AutoSport

Mattias Ekström (Audi) liderou inicialmente, depois Guillaume de Mevius (Toyota) passou pela frente da etapa, mas ao Km 281 o líder já era Carlos Sainz (Audi) depois de Mattias Ekström se ter atrasado. O espanhol colocou o seu Audi RS Q e-ton E2 na liderança e tinha 43 segundos de vantagem sobre Guillaume de Mevius. Mattias Ekström está agora em terceiro lugar, a mais de 7 minutos de Sainz. Antes, Carlos Sainz já se tinha aproximado muito de Ekstrom depois de ter rodado a 2m42s no controlo de passagem anterior (km 170) diminuindo para 53 segundos nesta altura. Mattias Ekström aguentava-se nesse altura, mas “El Matador” estava a aproximar-se. Guillaume de Mevius tinha um bilhete na primeira fila para este combate, pois rodava a pouco mais de um minuto e o belga acabou mesmo por ir para a frente da etapa com Ekstrom relegado para o segundo lugar, cerca de 6m30s atrás do belga. Um pneu furado, talvez? O azar de Mattias Ekström foi o ganho de Carlos Sainz, com o colega de equipa do sueco a colocar o seu Audi RS Q e-ton E2 na liderança ao km 281. O espanhol tem 43 segundos de vantagem sobre Guillaume de Mevius. Mattias Ekström está agora em terceiro lugar, a mais de 7 minutos de Sainz. Boa prestação de Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini), que rodam em quinto, Stéphane Peterhansel (Audi) é apenas 15º a mais de 15 minutos da frente, pior ainda está Sébastien Loeb (BRX Prodrive) que é apenas 24º a quase 19 minutos dos líderes.

