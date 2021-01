Dakar, Etapa 1: Carlos Sainz na frente, 8s na frente de Stéphane Peterhansel

Depois do furo sofrido no prólogo, que o levou a partir bastante atrasado face ao que seria normal, Carlos Sainz (Mini Buggy) venceu a etapa de hoje depois duma longa luta com Stéphane Peterhansel (Mini Buggy), batendo o seu colega de equipa por 25 segundos, tornando-se dessa forma também o novo líder da classificação geral, ainda que por apenas oito segundos.



Os Mini deram hoje um sinal muito forte à concorrência – ainda que a procissão ainda mal tenha saído do adro – num dia em que a Toyota esteve quase totalmente apagada, ao ponto da primeira Hilux oficial surgir apenas no sétimo lugar da geral.



Martin Prokop (Ford Raptor) foi terceiro na tirada a 3m18s da frente e com isso é também terceiro da geral a 2m59s de Sainz. Matthieu Serradori (Century CR-6 Buggy) foi qaurto na etapa e roda agora na mesma posição da classificação geral. O top 5 é fechado por outro Century CR-6, o de Yasir Seaidan. Khalid Al Qassimi (Peugeot 3008 DKR) é sexto a 7m53s, Giniel de Villiers é melhor Toyota, no sétimo lugar a 8m43s, Nani Roma é oitavo com o novo BRX Extreme da Prodrive, a 9m22s da frente, com Jakob Przygonski (Toyota) e surpreendentemente, Nasser al Attiyah (Toyota Hilux) a fechar o top 10.



O piloto da Toyota, vencedor do Dakar 2019 partiu para a etapa de hoje na frente e isso certamente que o terá condicionado, pois perdeu quase doze minutos em 277 Km, isto um dia em que também Yazeed Al-Rajhi (Toyota), Orlando Terranova (Mini All4 Racing) e Berhard Ten Brinke (Toyota Hilux) foram os grandes perdedores do dia, com os três candidatos ao pódio final a concederem hoje cerca de 20 minutos a Carlos Sainz.sébastien Loeb (BRX Extreme) teve problemas mecânicos na fase inicial da etapa e perdeu no final 23m55s para o espanhol.



Ricardo Porém e Jorge Monteiro (Borgward) são 26º da geral, a 48m34s da frente. Beneditkas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) ainda só passaram no momento em que escrevemos estas linhas no Km 92 da tirada, na 36ª posição, já a perder 11m26s para a frente. Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini JCW Rally) ainda estão no Km 135, na 41ª posição da etapa.

Como se percebe, bastou uma primeira etapa realizada inteiramente em pistas, com diversos vales, com muitos cruzamentos e zonas pedregosas, para começar a fazer estragos.



Classificação Online – CLIQUE AQUI