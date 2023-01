Dakar, Etapa 1: Carlos Sainz em modo ‘El Matador’, vence e lidera prova | AutoSport

Apesar do domínio na maior parte da etapa por parte de Mattias Ekstrom (Audi) foram Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RS Q E-Tron E2) os vencedores da primeira etapa do Dakar 2023, depois de baterem Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter T1+) por 23s. A Audi esteve de novo mais forte neste Dakar, mas foi um ataque final da dupla espanhola – afetada por um furo na fase inicial da tirada – que lhes permitiu chegar à frente da classificação, depois de maior parte da distância ter sido liderada por Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RS Q E-Tron E2), que terminaram apenas em terceiro a 47.0s da frente.

Guerlain Chicherit/Alex Winocq (BRX Hunter T1+/GCK Motorsport) foram quartos a 1m03s da frente, com Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+ Overdrive) logo a seguir a 2m01s.

Brian Baragwanath/Leonard Cremer clocaram o seu Century CR6-T/Century Racing Factory Team na sexta posição, e são os melhores duas rodas motrizes da prova.

sétima posição para Orlando Terranova/Alex Haro Bravo (BRX Hunter T1+) a 7m05s, com os vencedores de 2022, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux T1+) a começar a prova de forma cautelosa e mais lenta, ao cederem 7m07s, sendo apenas oitavos classificados.

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RS Q E-Tron E2) cederam quase nove minutos e

Jakub Przygonski/Armand Monleon (Mini John Cooper Works Plus X-Raid) fechou o top 10.

Como sempre, estas posições podem mudar a qualquer momento, já que há ainda muitos mais bons concorrentes em prova.



Filme da etapa

Yazeed Al Rajhi, foi o primeiro líder na frente de Orlando Terranova e Jakub Przygoński no Km37, mas depressa o vencedor de ontem, Mattias Ekström, passou para a frente, no caso seguido por Nasser Al Attiyah. Carlos “El Matador” Sainz passou de conceder mais de 2m40s ao líder, Mattias Ekström, no km 37, para ficar a mais de 3 minutos do seu companheiro de equipa no posto de controlo seguinte. Aí o ritmo do sueco permitiu-lhe aumentar a sua vantagem para mais de um minuto sobre Guerlain Chicherit e cerca de um minuto e meio sobre Stéphane Peterhansel e Yazeed Al Rajhi.

Pouco depois, Mattias Ekstrom mantinha a dupla dos BRX Hunter, Sébastien Loeb (a mais de 2 minutos) e Guérlain Chicherit (mais de 3 minutos) afastados no km 168. Yazeed Al Rajhi rodava em quarto, 11 segundos atrás do francês, com Carlos Sainz em quinto a 3m42s. Nasser Al Attiyah estava a 3m45s e Stéphane Peterhansel a 4m47s. A Audi ocupava o primeiro, quinto e sétimo lugares na estrada, enquanto apenas 5 minutos separavam os 7 primeiros nesta fase da etapa, ao Km 168.

Pouco depois, Mattias Ekström entrava nos últimos 100 km do especial ainda e sempre na liderança, mas a margem do sueco sobre Sébastien Loeb diminuiu para 58 segundos. Guerlain Chicherit era terceiro a pouco menos de dois minutos da frente. Já Carlos Sainz colocou o pé na tábua e em dado momento estava empatado com Guerlain Chicherit no quarto lugar.

Mattias Ekström acabou por ceder nos últimos quilómetros, perdendo para Carlos Sainz e Sébastien Loeb, que atacaram no final. O sueco teve de se contentar com o terceiro lugar, atrás do francês, que impediu uma dobradinha da Audi. Carlos Sainz começou o especial com o ‘pé esquerdo’, que não o de Messi ou Bernardo Silva, mas a sua atitude de nunca ‘desistir’ fez-lhe ganhar o dia com o seu 42º triunfo em etapas no Dakar.

