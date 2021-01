Dakar, Etapa 1: Altos e baixos entre os portugueses

Após o dia de ontem, Ricardo Porém (Borgward) caiu para o 41º lugar da geral, depois de alguns ‘stresses’ com a navegação, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza (Mini JCW Rally) são 34º apesar de terem sido rebocados nos últimos 20 Km, por Beneditkas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) que ainda assim são 32º. Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) são 50º da geral tendo ontem recuperado sete posições face À posição do prólogo, onde tiveram problemas de sobre aquecimento do motor do buggy Optimus.

Nos SSV, Lourenço Rosa e Joaquim Dias (Can Am) 18º dos T4 a seis minutos da frente, enquanto Rui Carneiro/Filipe Serra (MMP) são 15º já a mais de quatro horas da frente depois de terem tido vários furos.