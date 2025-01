Dakar, Etapa 1, Alexandre Pinto vence etapa para o Campeonato Mundo de TT

Alexandre Pinto entrou bem naquela que é a sua estreia no Dakar. Bem navegado por Bernardo Oliveira, conquistou hoje a vitória entre os pilotos que estão a disputar o Campeonato do Mundo, competição para a qual averbou já os primeiros cinco pontos que lhe dão a respetiva liderança.

O resultado hoje alcançado coloca a dupla na liderança entre os rookies nos SSV e no pódio absoluto do FIA Rockie Challenge.

Aos comandos de um Can-Am inscrito pela Old Friends Rally Team a dupla gastou 5h2450s a percorrer os 412 quilómetros cronometrados da etapa que partiu e chegou a Bisha. Um tempo que os colocou no Top5 absoluto entre os veículos da Categoria SSV.

“Foi uma etapa relativamente rápida, mas dura ao mesmo tempo, com muita pedra e por isso muito exigente para a suspensão. Foi uma etapa muito positiva para nós. Chegámos ao fim sem qualquer tipo de problemas, não tivemos furos. Tivemos algumas perdidas, uma delas maior por inexperiência e porque não acreditámos em nós. Fomos atrás de navegadores mais experientes que estavam perdidos e afinal nós estávamos certos. É normal, vamos aprendendo com os erros. Agora vamos preparar o carro para a etapa que se segue. Estou um bocado ansioso para perceber como se vai processar esta etapa de 48 horas e com 1000 quilómetros que vamos ter pela frente. Hoje foi só um começo, mas sinto que estamos fortes e confiantes”, referiu Alexandre Pinto no final da etapa.

Nos próximos dois dias disputa-se a etapa crono de 48 horas introduzidas pela primeira vez na edição de 2024. Quando forem cinco horas da tarde, os participantes terão de parar na próxima das seis áreas de descanso que se encontram no percurso da especial. Os pilotos ficarão isolados do mundo acampando sob o céu estrelado depois de partilhar um jantar com os adversários. Na manhã seguinte, as ordens dos participantes serão dadas ao amanhecer em cada área de descanso, mas a segunda parte da etapa crono de 48 horas acontecerá em terreno mais variado no Norte de Bisha. Embora as dunas não sejam tão assustadoras, a dificuldade permanecerá praticamente inalterada. A maioria dos participantes enfrentará cerca de cem quilómetros de dunas todos os dias.