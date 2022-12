Dakar, Etapa 1: 368 Km para começar… | AutoSport

A primeira ‘verdadeira’ etapa do Dakar vai sair e terminar no mesmo ‘Acampamento Marítimo’ que tem servido de casa a toda a caravana desde que chegaram à Arábia Saudita. As equipas têm 603 km para cumprir, dos quais 368 km ao cronómetro.

Os trilhos de areia seguem-se às zonas pedregosas, e há várias secções de piso ‘normal’ de terra. Não será um dia particularmente desafiante para a navegação, a etapa irá dar uma ideia melhor do que o prólogo de hoje, de onde todos se encontram. A partida das motos será às 4h30 em Portugal continental, os carros às 7h00 e a chegada dos carros está prevista mais ou menos para as 11h00.