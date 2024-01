Dakar: estreia vitoriosa de Martin Macík nos Camiões | AutoSport

Na sua 12ª participação, Martin Macík venceu o Dakar na categoria de camiões ao volante do seu Iveco. Depois do segundo lugar do ano passado, o checo da MM Technlogy, com apenas 34 anos de idade, e com 12 Dakar no currículo, seguiu as pisadas do seu pai, Martin Macik Senior, que competiu pela primeira vez no rali mais duro do mundo em 2003. Martin Júnior começou em 2013 como navegador de Vlastimil Vildman, antes de passar para o lugar do condutor a partir de 2015. Com o passar do tempo, tornou-se um dos principais candidatos aos triunfos nos camiões, embora nunca tenha estado em posição de ameaçar a equipa Kamaz-Master, que conquistou tudo nas edições anteriores, chegando apenas em quarto lugar em 2021.

Agora, foi a sua vez.

Martin Macík (Iveco) terminou com quase duas horas de avanço para Aleš Loprais (Praga) com Mitchel Van Den Brink (Iveco) a terminar no pódio. O primeiro dominador da prova, Janus Van Kasteren (Iveco) foi quarto, mas muito longe da frente, a mais de cinco horas.

