Dakar: Eryc Goczal e Michal Goczal desclassificados, Mitch Guthrie é o novo líder | AutoSport

Golpe de teatro na categoria Challenger (T3) do Dakar. As equipas polacas 302 e 310, Eryc Goczal/Oriol Mena e Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk, foram submetidas a verificações técnicas durante o dia de descanso dos seus veículos, tendo sido detetada a utilização de uma embraiagem de carbono que é proibida pelos regulamentos, pelo que esta violação resultou na sua desqualificação da prova. A liderança da prova é agora assumida por Mitch Guthrie, seguido por Cristina Gutierrez e ‘Chaleco’ Lopez.

Um ano depois de se tornar o mais jovem vencedor do Dakar, ao vencer a categoria SSV aos 18 anos, estava a dominar com autoridade na sua nova categoria, mas a estrela polaca foi traída pela utilização de peças não conformes no seu Taurus, pelo que fica com efeitos imediatos fora de prova. Deste modo, Ricardo Porém é agora sétimo, João Monteiro 13º e Mário Franco, 22º da geral. A classificação dos Challenger, fica como se pode ver a seguir:

Nova classificação

1 303 (Usa) Mitchell Guthrie (Usa) Kellon Walch Taurus Factory Team 27h 54m 20s

2 306 (Esp) Cristina Gutierrez (Esp) Pablo Huete Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg 28h 18m 36s

3 301 (Chl) Francisco Lopez (Chl) Juan Pablo Latrach Vinagre Can-Am Factory Team 28h 18m 54s

4 305 (Usa) Austin Jones (Bra) Gustavo Gugelmin Can-Am Factory Team 28h 42m 14s

5 300 (Ltu) Rokas Baciuska (Esp) Oriol Vidal Montijano Can-Am Factory Team 29h 12m 15s

6 312 (Arg) Nicolas Cavigliasso (Arg) Valentina Pertegarini Taurus Factory Team 29h 33m 57s

7 315 (Prt) Ricardo Porem (Arg) Augusto Sanz Mmp 30h 59m 32s

8 311 (Sau) Saleh Alsaif (Qat) Nasser Alkuwari Dark Horse Team 31h 24m 27s

9 318 (Bra) Marcelo Tiglia Gastaldi (Bra) Carlos Sachs Team Bbr 32h 05m 25s

10 338 (Pry) Oscar Santos Peralta (Bra) Lourival Roldan South Racing Can-Am 32h 17m 32s

11 336 (Nld) Paul Spierings (Nld) Jan Pieter Van Der Stelt Dakarteam Spierings 33h 00m 34s

12 340 (Esp) Oscar Ral Verdu (Esp) Xavier Blanco Garcia Buggy Masters Team 33h 02m 40s

13 337 (Prt) Joao Monteiro (Prt) Nuno Morais South Racing Can-Am 34h 19m 22s

14 324 (Esp) Pedro Muñoz (Esp) Rosa Romero Font Th-Trucks Canarias 34h 53m 10s

15 332 (Col) Javier Velez (Arg) Gaston Ariel Mattarucco Adt Motowear – Drink Persé 36h 50m 38s

16 333 (Fra) Benjamin Lattard (Fra) Patrick Jimbert Mmp 37h 04m 44s

17 327 (Fra) Christophe Cresp (Fra) Jean Brucy Mmp 37h 15m 33s

18 322 (Ita) Camelia Liparoti (Gtm) Rodolfo Guillioli Avid Hpe (Usa) & Cat Racing (Uk) 37h 38m 23s

19 347 (Aut) Lukas Lauda (Deu) Stefan Henken South Racing Can-Am 37h 39m 16s

20 325 (Esp) Xavier Foj (Esp) Joan Rubi Montserrat Foj Motorsport 39h 18m 29s

21 321 (Deu) Annett Quandt (Swe) Annie Seel X-Raid Yamaha Supported Team 42h 41m 24s

22 317 (Prt) Mario Franco (Prt) Daniel Jordão Francosport 51h 17m 20s

23 339 (Nld) Gert-Jan Van Der Valk (Nld) Branco De Lange Arcane Racing 57h 43m 48s

24 309 (Chl) Ignacio Casale (Chl) Alvaro Leon X-Raid Yamaha Supported Team 61h 47m 59s

25 369 (Nld) Jeffrey Otten (Nld) Olaf Harmsen Gaia-Motorsports 65h 07m 49s

26 326 (Aus) Glenn Brinkman (Aus) Dale Moscatt Ph-Sport 65h 15m 02s

27 343 (Bra) Gunter Hinkelmann (Bra) Fabricio Bianchini Team Bbr 67h 51m 21s

28 304 (Pol) Marek Goczal (Pol) Maciej Marton Energylandia Rally Team 81h 06m 08s

29 329 (Sau) Dania Akeel (Fra) Stephane Duple Taurus Factory Team 83h 14m 02s

30 345 (Aut) Freddy Fast (Esp) Alexander Toril South Racing Can-Am 86h 11m 43s

31 308 (Arg) David Zille (Arg) Sebastian Cesana South Racing Can-Am 86h 37m 57s

32 350 (Nld) Roger Grouwels (Nld) Ronald Van Nederpelt Raceart/Qff 86h 51m 12s

33 330 (Esp) Jordi Segura Vidiella (Esp) Sergi Brugue Jsv Racing Team 88h 12m 31s

34 346 (Esp) Manuel Plaza Perez (Esp) Marta Plaza Vazquez Sodicars Racing 93h 14m 32s

35 352 (Nld) Lex Peters (Nld) Wouter De Graaff Arcane Racing 109h 06m 34s

36 334 (Hun) Pal Lonyai (Ita) Filippo Ippolito X-Raid Yamaha Supported Team 118h 00m 07s

37 351 (Nld) Edwin Opstelten (Nld) Henny Van Kouwen Thunder Camels 118h 48m 23s

38 349 (Esp) Antonio Garcia Coma (Esp) Aran Sol I Juanola Guga Dreams 122h 09m 16s