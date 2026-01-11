Dakar: Equipas queixam-se do excesso de furos
Praticamente todas as duplas que participaram na primeira semana do Rali Dakar manifestaram queixas relacionadas com o excesso de furos nos pneus. A frequência alarmante destes incidentes tem sido o problema central, levando a que quase todas as equipas de topo tenham sofrido múltiplos furos, transformando a corrida numa verdadeira “lotaria” onde a sorte parece prevalecer sobre a velocidade.
Perante esta situação, a organização foi obrigada a introduzir, como medida de emergência, paragens obrigatórias para troca de pneus (pit stops) em algumas etapas, com o intuito de evitar que os veículos ficassem imobilizados por falta de pneus suplentes. Em declarações ao MotorSport.com, Joan Navarro, da M-Sport Ford, criticou o insuficiente teste do novo pneu – menos de 5.000 km de validação – antes do início da prova. Ao que tudo indica, os pneus utilizados no ano anterior apresentavam um desempenho superior no que concerne à resistência a furos.
Por vezes, quando uma marca segue as indicações das equipas na tentativa de melhorar os seus compostos, pode inadvertidamente descurar as qualidades que já estavam consolidadas. É provável que tenha sido este o cenário. Segundo informações disponíveis, a BF Goodrich reforçou a banda de rodagem dos pneus para prevenir furos centrais, mas esta alteração terá tornado os flancos (paredes laterais) mais vulneráveis. O resultado é a manutenção do mesmo número de furos, embora em diferentes zonas do pneu.
Adicionalmente, a escolha do traçado por parte da ASO (Amaury Sport Organisation) tem sido um fator crucial. Embora seja algo que as equipas não controlem, o terreno do norte do país, caracterizado por pedras negras, planas e afiadas como cerâmica, projeta-se facilmente, rasgando os pneus. Aparentemente, o percurso desta primeira semana do Dakar foi particularmente abundante neste tipo de terreno.
Entre as equipas, a Ford registou o maior número de queixas, enquanto a Dacia e a Toyota parecem ter estado mais bem preparadas, enfrentando menos problemas. Embora os furos tenham tido um impacto significativo na competição durante esta primeira semana, a segunda parte do rali promete um cenário diferente, com os concorrentes a enfrentarem extensas secções de areia.
FOTOS TGR Media e Ford Racing
