Dakar: Em dois dias, a corrida dos Audi RSQ e-Tron ‘acabou’… | AutoSport

Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) são 38º a hora e meia da frente, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport) estavam a andar bem, mantinham-se classificados no top 10 até ao km 239, mas desde aí perderam imenso tempo, e já cederam mais de duas horas.

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi RSQ e-Tron/Team Audi Sport), baterem, arrancaram a suspensão traseira e tiveram que esperar pela assistência para ser rebocados para o bivouac.

Em menos de dois dias, as esperanças da Audi vencer o Dakar com a sua nova tecnologia inovadora, esfumaram-se. Em condições normais, é quase impossível ver um Audi no topo da classificação geral no dia 14 de janeiro.