Dakar em alerta devido a explosão num carro de apoio | AutoSport

Já lá vai o tempo em que o Dakar foi várias vezes assolado por atentados terroristas, há, infelizmente demasiados exemplos, e ainda hoje há quem pense que o Dakar 2008 foi cancelado devido a ameaças terroristas. Pelo menos foi essa a justificação oficial.

Desta feita, na Arábia Saudita, um carro de apoio explodiu com seis pessoas lá dentro e uma delas, o piloto, Philippe Boutron, ficou ferido, tendo que ser hospitalizado, devido a ferimentos graves numa perna. Sabe-se que a explosão não se deveu a algum mau funcionamento do carro, e embora a ASO e as autoridades não o admitam sem investigação, terá sido um engenho explosivo lá colocado, pelo que foi reforçada a segurança de toda a caravana do Dakar. A FIA já se pronunciou: “A FIA confia nas autoridades locais para chegar ao fundo do que aconteceu e continuar a garantir a segurança da corrida em ligação com os organizadores”.