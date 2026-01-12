Dakar: Ekström vence e ‘aperta’ luta pelo topo, mas tudo em aberto

Mattias Ekström assinou a segunda vitória em especiais na edição de 2026 do Dakar e aproximou-se da liderança de Nasser Al Attiyah, à entrada de uma das etapas mais longas e exigentes do rali em Wadi ad-Dawasir. O sueco da Ford encurtou a diferença para 4m47s, numa jornada marcada também pelo novo pódio de Nani Roma e por mais um resultado consistente de João Ferreira, segundo classificado na especial.

O triunfo de Mattias Ekström na especial anterior, deu à Ford a quarta vitória em oito dias e reforçou a presença dos quatro Raptor de fábrica dentro do top 7 da geral. O sueco é agora segundo, a 4m47s de Nasser Al Attiyah, com Nani Roma a fechar provisoriamente o pódio a 7m15s.

​

Al Attiyah, ao volante do Dacia, manteve a liderança apesar de uma etapa muito seletiva, com areia desde o início, navegação exigente e zonas pedregosas e arborizadas. O qatari admitiu ter apenas uma ideia aproximada do desfecho da especial à chegada, mas mostrou-se satisfeito com o trabalho em dupla com o navegador Fabian Lurquin e com o ritmo evidenciado após o dia de descanso.

​

Top 10 compacto e contas em aberto

A classificação geral em Ultimate foi abalada pela forte especial de Ekström e por um contratempo de Henk Lategan, que efetuou uma paragem de dez minutos ao km 428 e caiu de segundo para quarto, agora a 7m21s do líder. Carlos Sainz segue em quinto, a 10m26s, na frente do colega de marca Henk Lategan, enquanto Sébastien Loeb permanece em sexto, mas reduziu em cerca de dois minutos a desvantagem para Al Attiyah, que está agora 15m39s à sua frente.

​Apesar das mexidas na frente, o equilíbrio mantém-se: os dez primeiros classificados estão separados por menos de 25 minutos, com ainda 2.075 km cronometrados até à meta, mantendo em aberto todas as hipóteses na luta pela vitória final.

​

Consistência de Serradori e oscilação de Moraes

Mathieu Serradori voltou a demonstrar solidez com mais um top 10, terminando a especial em oitavo, a seis minutos do vencedor. O francês, navegado por Loïc Minaudier no Century CR7, somou o quinto resultado dentro dos dez primeiros na edição de 2026, sublinhando a importância da consistência para consolidar o oitavo lugar da geral e manter-se próximo das equipas oficiais, depois de partir para a etapa a 24m20s de Al Attiyah.

​

Em contraste, o rali de Lucas Moraes tem sido uma autêntica montanha-russa, muito condicionada pelas posições de partida. O brasileiro alternou resultados de topo com dias mais discretos: foi quarto na terceira etapa e 22.º na seguinte, voltou a quinto na quinta especial e caiu depois para 16.º; após um novo quinto lugar na véspera, o campeão em título do W2RC procura quebrar esta oscilação com duas boas prestações consecutivas.

​

Price aponta ao pódio e Loeb ganha tempo

Toby Price voltou a ficar à porta do pódio da etapa, ao terminar em quarto, a apenas seis segundos do terceiro lugar, reforçando a ambição de subir na geral. O australiano, duas vezes vencedor do Dakar em motos, ocupa atualmente o 12.º posto absoluto, a 36m39s de Al Attiyah, e recusa conformar-se com essa posição, sublinhando o potencial do seu Hilux para atacar o top 10.

​

Sébastien Loeb, segundo a arrancar para a especial logo atrás de Al Attiyah, terminou em quinto, a 5m27s, numa tirada rápida, com uma secção de dunas ao meio e poucas oportunidades para grandes diferenças de tempo. O francês chegou a aproximar-se do colega de equipa da Dacia em pista, antes de o qatari voltar a abrir ligeiro fosso após a neutralização, numa etapa que o nove vezes campeão do mundo de ralis descreveu como fluida e sem incidentes de relevo.

​

João Ferreira volta a brilhar no top 2

João Ferreira registou a melhor exibição da semana ao fechar a especial no segundo lugar, a 4m27s de Ekström, igualando o resultado obtido na sexta etapa de 2024, que permanece o seu melhor registo em especiais do Dakar. O português destacou o ritmo extremamente elevado, com velocidades na ordem dos 170 km/h durante grande parte do troço, numa especial que considerou menos complicada em termos de navegação, mas traiçoeira pela presença constante de arbustos e rápidas mudanças de direção, que chegaram a provocar danos na carroçaria em fibra de carbono.

​Esta prestação reforça o estatuto de Ferreira como um dos pilotos privados mais competitivos do pelotão FIA, consolidando a sua presença na parte superior da tabela geral e confirmando a boa adaptação às características rápidas e abertas desta fase do rali.

​

Etapa 8: Wadi ad-Dawasir recebe a especial mais longa

A oitava etapa do Dakar 2026 disputa-se em formato de grande laço com partida e chegada em Wadi ad-Dawasir, a 12 de janeiro, e é apontada como uma das jornadas mais exigentes e completas desta edição. O percurso integra cerca de 481 km de especial cronometrada e um total aproximado de 717 km, incluindo as ligações, configurando a especial mais longa do rali até ao momento.

​

O traçado combina longos setores planos e pedregosos com zonas de vegetação e passagens por canyons, impondo elevada versatilidade técnica, grande precisão de navegação e forte resistência física. A especial contorna a área do bivouac em Wadi ad-Dawasir e prolonga o esforço ao longo de uma distância pouco habitual, colocando à prova tanto a leitura rigorosa do roadbook como a gestão do desgaste mecânico em condições de alta exigência.

​

Fatores decisivos para pilotos e equipas

O formato da etapa favorece pilotos capazes de manter um ritmo elevado em campo aberto, alternando rapidamente entre diferentes tipos de piso e respondendo a mudanças frequentes de direção. A gestão de pneus, o controlo das temperaturas mecânicas e a capacidade de evitar erros de navegação num dia tão longo podem revelar-se decisivos, sobretudo num contexto em que o top 10 está comprimido em menos de 25 minutos.

​

Com cinco especiais ainda por disputar, incluindo uma segunda etapa maratona, a passagem por Wadi ad-Dawasir surge como um dos momentos-chave na definição das contas do Dakar 2026, podendo premiar a regularidade dos mais cautelosos ou abrir caminho a reviravoltas estratégicas entre os principais candidatos ao pódio.

FOTO Ford Racing