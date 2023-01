Dakar: Dois portugueses no top 10, três venceram etapas | AutoSport

João Pedro Ré e Pedro Bianchi Prata foram os portugueses melhores colocados no final do Dakar 2023. Respetivamente navegadores do piloto saudita Saleh Alsaif e do brasileiro Bruno Conti de Oliveira, levaram a que Portugal terminasse com dois concorrentes no top 10. Fausto Mota ficou perto, pois ao lado de Cristiano Batista (BRP South Racing Can-Am), era sexto até ao final da etapa 11, mas as coisas correram mal e caíram para o 32º lugar após uma penalização de 16h45m. O piloto português melhor colocado foi Ricardo Porém, com o 12º lugar nos T3.

Os últimos dias do Dakar foram bem positivos com dois triunfos em etapas de pilotos lusos, entre os três portugueses que venceram etapas: no T3 João Ferreira venceu a etapa 8 e Ricardo Porém a etapa 11. No T4 Cristiano Batista (BRA) Fausto Mota (PRT) tinham vencido a Etapa 3.

Sem dúvida o grande destaque deste Dakar vai para o triunfo de João Ferreira e Filipe Palmeiro na oitava etapa do Dakar nos T3, e também o de Ricardo Porém e Augusto Sanz na 11ª Etapa.

Nos autos, Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) ficaram pelo caminho, na etapa 12, depois de boas etapas, e Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing), estoicamente, ultrapassaram todos as dificuldades e terminaram no 114º lugar.

O Camião #529 de Dave Ingels/Johannes Schotanus/Joao Dias (X-Raid Yamaha Supported Team) terminaram na 19ª posição. Eram 17º na etapa 10, mas nos últimos dias caíram duas posições. No T4, Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo) desistiram na 8ª etapa, quando eram 43º.

Por fim, falta referir Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am), que terminaram em 27º lugar, num Dakar pleno de aprendizagem, o moçambicano Paulo Oliveira (Moc) que teve ao lado o português Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023) foram 37º do T4, e por fim nos Camiões, José Martins/Jeremie Gimbre/Eric Simonin (Iveco Team Boucou) foram 22º e Armando Loureiro/Sebastien Fargeas/Luc Fertin (Man Team Boucou), 47º.