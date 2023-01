Dakar: Dois portugueses no Top 10 e três vitórias em etapas… | AutoSport

Depois da penalização de que foram alvo Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am), Portugal passou a ter somente dois portugueses no top 10: Pedro Ré e Pedro Bianchi Prata, mas estes últimos dias foram bem positivos com dois triunfos em etapas de pilotos lusos, entre os três portugueses que venceram etapas: no T3 João Ferreira venceu a etapa 8 e Ricardo Porém a etapa 11. no T4 Cristiano Batista (BRA) Fausto Mota (PRT) tinha vencido a Etapa 3. Portanto os únicos dois portugueses no top 10 são agora Saleh Alsaif/João Pedro Ré (Can Am X3/Black Horse Team) 6º do T3 e Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am) 6º do T4.

Sem dúvida o grande destaque vai para o triunfo de João Ferreira e Filipe Palmeiro na oitava etapa do Dakar nos T3, e de Ricardo Porém e Augusto Sanz na 11ª.

Nos autos, Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing) já ficaram pelo caminho, na etapa 12, depois de boas etapas, e Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing) continuam esoticamente a ultrapassar todos as dificuldades rumo ao final do Dakar.

Pelo caminho já ficou o Camião #529 de Dave Ingels/Johannes Schotanus/Joao Dias (X-Raid Yamaha Supported Team). Eram 17º na etapa 10, mas já não arrancaram para a 11ª.

No T4, Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo) já não rodam desde a 8ª etapa, desistiram quando eram 43º, de resto todos os portugueses devem chegar ao fim amanhã.