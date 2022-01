Dakar: Dois portugueses no Top 10, e outro… à porta | AutoSport

Apesar dos contratempos, os portugueses das quatro rodas continuam todos em prova. Mesmo Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux T1+) que ontem tiveram um grande acidente, voltaram às pistas e apesar de estarem agora muito mal classificados, podem continuar em prova já que os regulamentos deste ano assim o permitem.

Os melhores classificados dos portugueses continuam a ser Mário Franco/Rui Franco (Yamaha/Francosport), nos SSV T3, no nono lugar, mas agora têm companhia. Ontem logo ao Km 5 “partimos uma rótula de um triângulo que nos custou 18 minutos mas foi uma etapa à Dakar! Os primeiros 144 km era muito traiçoeiros, com os 260 km seguintes a serem os que mais me diverti até hoje!”, disse Mário Franco. Hoje a etapa correu pior, foram 27º e caíram para o nono lugar da geral dos T3.

Nos SSV T4, Luís Portela Morais/David Megre (Can-Am/Bp Ultimate SSV Team) começaram bem o Dakar, com um nono lugar, chegaram a cair para o 14º lugar da geral, mas voltaram a recuperar e já são novamente nonos classificados.

Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini All4 Racing) começaram o Dakar na 15ª posição e já subiram para o 11º lugar. Sem a ganhar posições a cada etapa que passa, já estão às portas do top 10: “Continuamos a lutar pelo top 10, que é o nosso objetivo. hoje conseguimos subir mais alguns lugares e vamos tentar manter este ritmo até ao final”.

Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux Overdrive) continuam o seu percurso de subida na classificação, mas mais lentamente do que gostavam. Depois dos contratempos mecânicos logo no primeiro dia, ao ficarem sem tração às quatro rodas, tiveram que sair de trás e nesse contexto não é fácil ganhar muitas posições. Começaram no 48º lugar, já estão no 36º lugar e só hoje galgaram seis posições na classificação geral.

Rui Oliveira/Fausto Mota (Can-Am/CRN Competition Team) estão a fazer uma prova regular, e já estão no top 20, em 18º.

José Martins/Belivier/Gimbre, são 34º da geral, começaram a prova no 37º.

Por fim, no Dakar Classic, João de Almeida/João Sousa (Ssangyong da TH-Trucks) são 115º classificados.