Dakar: Dois pilotos nos Camiões | AutoSport

Como já é habitual há muito, nos camiões surgem sempre, pelo menos, dois pilotos luso franceses a participar no Dakar, como equipas de assistência rápida a diversos concorrentes.

Desta feita, no #532 estarão José Martins/Jeremie Gimbre/Eric Simonin (Iveco Team Boucou) e no #553 Armando Loureiro/Sebastien Fargeas/Luc Fertin (Man Team Boucou).

José Martins e Armando Loureiro há muito que ‘correm’ pelo Team Boucou, o seu papel nunca é preocupar-se com o cronómetro, mas sim desfrutar da aventura e tentar ajudar os ‘seus’ pilotos, pois no Dakar uma coisa é certa, sempre: vão precisar.

Em 2010, José Martins foi 28º, em 2011, 38º, em 2017, 28º de novo, mas surgir na classificação final não é um objetivo determinante, mas é sempre engraçada esta corrida lateral dos veículos de apoio.

José Martins tem, como se percebe, bem mais de uma década de experiência no Dakar, e não só, pois a equipa participa também no Rali Rota da Seda, Marrocos, etc, o Team Boucou Assistance é um dos muitos ‘prestadores de serviços’ na caravana do Dakar. Este ano o piloto luso, nascido na Covilhã, guia um Camião da Iveco.

De Armando Loureiro pode dizer-se algo semelhante. Tal como José Martins, já têm histórias para contar das aventuras no Dakar que davam para escrever um livro, mas ajudar o próximo continua a ser a sua máxima…