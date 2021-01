Dakar: Dmitry Sotnikov vence nos Camiões, em 1-2-3 da Kamaz

Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadev e Ilgiz Akhmetzianov venceram o Rally Dakar na categoria dos camiões. A tripla do Kamaz #507 ficou na frente do Kamaz #501 de Anton Shibalov, Dmitri Mikitin e Ivan Tatarinov.

A completar o pódio ficou o Kamaz #509 de Airat Mardeev, Dmitriy Svistunov e Akhmet Galiautdinov. Assim, a Kamaz ficou com todas as posições do pódio.

Na última especial do Dakar, a vitória ficou para o Iveco #503 Martin Macik, que foi o melhor classificado não Kamaz, na quarta posição da geral dos camiões.

Tempos Online – CLIQUE AQUI