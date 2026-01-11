Dakar: destaques e desafios da primeira semana
Nasser Al‑Attiyah e o navegador belga Fabian Lurquin chegam ao final da 1ª semana em Riade com uma vantagem de 6m10s após seis especiais do 48º Dakar, primeira prova do Mundial FIA de Ralis‑Raid 2026 (W2RC). A dupla do Dacia Sandrider venceu apenas uma etapa, mas a regularidade em pisos pedregosos e exigentes entre Yanbu, Al‑Ula, Ha’il e Riade permitiu ao qatari colocar‑se em posição privilegiada para lutar por um inédito triunfo da Dacia e o seu sexto título pessoal.
O campeão em título assumiu a liderança depois da segunda etapa, caiu para 10º na terceira devido a um grande atraso, mas recuperou terreno na areia e selou o comando com a vitória na sexta especial, a 49.ª da carreira no Dakar. O próprio admitiu ter “trabalhado muito” na última tirada antes do descanso, sublinhando que o carro “funcionou muito bem” e que a estratégia para a segunda semana passa por gerir o ritmo e evitar problemas, limitados até agora a alguns furos.
O sul‑africano Henk Lategan, navegado por Brett Cummings, é segundo na geral ao volante de um Toyota Hilux GR, depois de dois dias no comando e de vitória na quarta etapa, primeira parte da secção Maratona. O piloto descreveu a sexta especial, integralmente em dunas, como “complicada”, reconhecendo alguns erros na escolha de linhas, mas considera que a posição de estrada é favorável para atacar na segunda semana, que antevê como “uma grande luta”.
A Ford Racing completa o top‑5 com os veteranos Joan “Nani” Roma e Carlos Sainz em terceiro e quarto, apoiados por Mattias Ekström em quinto na terceira unidade Raptor. Mitch Guthrie, vencedor de duas especiais, é sétimo, atrás dos Dacia de Sébastien Loeb/Edouard Boulanger, enquanto o privado francês Mathieu Serradori (Century) é oitavo e Lucas Moraes, campeão W2RC em título, fecha o top‑10.
Navarro assume Comando na Challenger
Na categoria Challenger, o espanhol Pau Navarro e o navegador Jan Rosa, em Taurus T3 Max da BBR, entram na segunda semana com 4m57s de avanço para o também Taurus da dupla argentina Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini. Os protótipos Taurus ocupam as quatro primeiras posições, confirmando a sua competitividade nas especiais sauditas.
Navarro herdou a liderança após uma primeira metade muito disputada, marcada por vitórias de etapa repartidas entre David Zille, Lucas Del Rio, Dania Akeel, Klaassen e o próprio Cavigliasso. A holandesa Puck Klaassen, em G‑ECKO, tornou‑se na quinta mulher da história do Dakar a vencer uma etapa nesta categoria, embora algumas avarias a tenham relegado para sexto lugar. Problemas técnicos atrasaram o saudita Yasir Seaidan, antigo líder, que perdeu terreno de forma significativa na sexta etapa, vencida por Ignacio Casale.
Heger Domina nos SSV, Chaney Melhor do W2RC
Nos SSV, o norte‑americano Brock Heger, navegado por Max Eddy, lidera confortavelmente em Polaris, apesar de não estar inscrito para o W2RC. A formação Loeb Fraymedia Motorsport fecha a primeira semana com uma vantagem de 32m20s face aos colegas de equipa Xavier de Soultrait/Martin Bonnet.
A Polaris tem dominado as especiais, com triunfos repartidos por De Soultrait, Gonçalo Guerreiro e o próprio Heger, que assumiu a liderança da geral logo na terceira etapa. No plano do Mundial, o melhor classificado é o norte‑americano Kyle Chaney (Can‑Am Factory Team), terceiro na geral, seguido pela dupla portuguesa João Monteiro/Nuno Morais.
Baciuška controla a classe Stock com novo Defender
Na renovada categoria Stock, destinada a veículos próximos da série, Rokas Baciuška e o navegador Oriol Vidal lideram de forma destacada com o Defender Dakar D7x‑R. A dupla lituano‑espanhola venceu duas etapas e chega ao dia de descanso com 44m43s de vantagem sobre os colegas de equipa Stéphane Peterhansel/Michael Metge, também em Defender.
A Toyota Land Cruiser da equipa Auto Body, tripulada por Ronald Basso/Julien Menard, não conseguiu acompanhar o ritmo dos Defender, mantendo‑se em terceiro até à sexta etapa. Sara Price/Sean Berriman, que sofreram grandes atrasos iniciais, recuperaram terreno com vitórias de etapa, incluindo o triunfo na especial que conduziu o rali até Riade, onde Baciuška consolidou a vantagem antes da segunda semana.
Segunda semana: Dunas e maratona
A competição retoma este domingo com uma especial de 462 km entre Riade e Wadi Ad‑Dawasir, seguida de um troço em laço na segunda‑feira e de uma segunda secção Maratona entre Wadi Ad‑Dawasir e Bisha. As equipas terão depois três etapas finais entre Bisha, Al‑Henakiyah e Yanbu antes da cerimónia de chegada marcada para 17 de janeiro.
Com Al‑Attiyah na frente, Navarro, Heger e Baciuška a liderarem as respectivas categorias e vários candidatos ainda em posição de discutir o pódio, a segunda metade do Dakar 2026 promete uma batalha intensa em dunas mais extensas, onde navegação, gestão de pneus e fiabilidade mecânica serão decisivas.
Classificações
- Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Fabian Lurquin (BEL) Dacia Sandrider 24hr 18min 29sec
- Henk Lategan (RSA)/Brett Cummings (RSA) Toyota Hilux GR 24hr 24min 39sec
- Joan Roma (ESP)/Alex Haro (ESP) Ford Raptor 24hr 27min 42sec
- Carlos Sainz (ESP)/Lucas Cruz (ESP) Ford Raptor 24hr 30min 18sec
- Mattias Ekström (SWE)/Emil Bergkvist (SWE) Ford Raptor 24hr 30min 40sec
- Sébastien Loeb (FRA)/Edouard Boulanger (FRA) Dacia Sandrider 24hr 36min 05sec
- Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (USA) Ford Raptor 24hr 40min 18sec
- Mathieu Serradori (FRA)/Loic Minaudier (FRA) Century CR7 24hr 41min 58sec
- Eryk Goczal (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Toyota Hilux 24hr 43min 29sec
- Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (ESP) Dacia Sandrider 24hr 45min 15sec
- Saood Variawa (RSA)/François Cazalet (FRA) Toyota Hilux IMT Evo 24hr 48min 00sec
- Joāo Ferreira (POR)/Filipe Palmeiro (POR) Toyota Hilux IMT Evo 24hr 50min 25sec
- Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (ESP) Dacia Sandrider 24hr 52min 14sec
- Martin Prokop (CZE)/Viktor Chytka (CZE) Ford Raptor 24hr 53min 08sec
- Toby Price (AUS)/Armand Monleón (ESP) Toyota Hilux GR 24hr 57min 31sec
- Marek Goczal (POL)/Maciej Marton (POL) Toyota Hilux 25hr 14min 50sec
- Guy Botterill (RSA)/Oriol Mena (ESP) Toyota Hilux IMT Evo 25hr 21min 35sec
- Laia Sanz (ESP)/Maurizio Gerini (ITA) Ebro S800 XRR 25hr 23min 00sec
- Seth Quintero (USA)/Andrew Short (USA) Toyota Hilux GR 25hr 28min 13sec
- Brian Baragwanath (RSA)/Leonard Cremer (RSA) Century CR7 25hr 31min 29sec*
- Michal Goczal (POL)/Diego Ortega (ESP) Toyota Hilux 25hr 42min 41sec
- Khalid Al-Qassimi (UAE)/Khalid Al-Kendi (UAE) Toyota Hilux IMT Evo 26hr 26min 30sec*
- Christian Lavieille (FRA)/Valentin Sarreaud (FRA) Optimus MD Rallye 26hr 30min 42sec*
- Pau Navarro (ESP)/Jan Rosa (ESP) Taurus T3 Max 26hr 46min 17sec
- Nicolas Cavigliasso (ARG)/Valentia Pertegarini (ARG) Taurus Evo Max 26hr 51min 14sec
- Brock Heger (USA)/Max Eddy (USA) Polaris RZR Pro R 26hr 56min 33sec*
- Ronan Chabot (FRA)/Gilles Pillot (FRA) Toyota Hilux 27hr 05min 16sec*
- Lucas Del Rio (CHI)/Bruno Jacomy (ARG) Can-Am Maverick WRS 27hr 12min 11sec
- Hernán Garcés (CHI)/Juan Pablo Latrach (CHI) Toyota Hilux 27hr 16min 45sec
- Xavier de Soultrait (FRA)/Martin Bonnet (FRA) Polaris RZR Pro R 27hr 28min 53sec*
- Yasir Seaidan (SAU)/Xavier Flick (FRA) Taurus Evo Max 27hr 32min 47sec
- Kyle Chaney (USA)/Jacob Argubright (USA) Can-Am Maverick R 27hr 49min 51sec
- João Monteiro (POR)/Nuno Morais (POR) Can-Am Maverick R 27hr 54min 32sec
- Lionel Baud (FRA)/Lucie Baud (FRA) Mini JCW Rally 3.0D 28hr 03min 15sec
- David Zille (ARG)/Sebastien Cesana (ARG) Taurus T3 Max 28hr 09min 56sec
- Gonçalo Guerreiro (POR)/Maykel Justo (BRA) Polaris RZR Pro R 28hr 13min 09sec*
- Puck Klaassen (NED)/ Augusto Sanz (ARG) G Rally Team G-ECKO 28hr 25min 39sec
- Charles Munster (LUX)/Xavier Panseri (FRA) G Rally Team G-ECKO 28hr 41min 46sec
- Francesco Lopez (CHI)/Alvaro Leon (CHI) Can-Am Maverick R 28hr 48min 00sec
- Manuel Andujar (ARG)/Andres Frini (ARG) Can-Am Maverick R 28hr 53min 27sec
- Dania Akeel (SAU)/Sébastien Delaunay (FRA) Taurus T3 Max 28hr 59min 03sec
- Pedro Gonçalves (PRT)/Hugo Maghalães (PRT) Taurus T3 Max 29hr 04min 51sec
- Kees Koolen (NED)/Jurgen van den Goorbergh (NED) G Rally Team G-ECKO 29hr 05min 57sec
- Rui Carneiro (POR)/Fausto Mota (POR) MMP T3 Rally-Raid 29hr 11min 12sec
- Rokas Baciuška (LTU)/Oriol Vidal (ESP) Defender Dakar D7x-R 29hr 12min 58sec
- João Dias (POR)/Daniel Jordao (POR) Polaris RZR Pro R Sport 29hr 18min 58sec
- Romain Dumas (FRA)/Alex Winocq (FRA) Ford Raptor 29hr 19min 15sec
- Stéphane Peterhansel (FRA)/Michael Metge (FRA) Defender Dakar D7x-R 29hr 57min 41sec
- Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG)/Gonzalo Rinaldi (ARG) Can-Am Maverick R 30hr 06min 04sec
- Paul Spierings (NED)/Jan Pieter van der Stelt (NED) Taurus Evo Max 30hr 15min 19sec
- Kevin Benavides (ARG)/Lisandro Sisterna (ARG) Taurus T3 Max 30hr 25min 25sec
- Guillaume de Mévius (BEL)/Mathieu Baumel (FRA) Mini JCW Rally 3.0i 30hr 32min 06sec
- Mindaugas Sidabras (LTU)/Ernestas Česokas (LTU) Can-Am Maverick R 30hr 59min 26sec
- Denis Krotov (KGZ)/Konstantin Zhiltsov (KGZ) Ford Raptor 31hr 01min 12sec
- Richard Aczel (GBR)/Wouter Rosegaar (NED) Can-Am Maverick R 31hr 03min 58sec
- Ronald Basso (FRA)/Julien Menard (FRA) Toyota Land Cruiser GR Sport 31hr 04min 54sec
- Maciej Oleksowicz (POL)/Marcin Sienkiewicz (POL) Can-Am Maverick R 31hr 05min 59sec
- Sara Price (USA)/Sean Berriman (USA) Defender Dakar D7x-R 31hr 43min 01sec
- Miroslav Zapletal (CZE)/Marek Sykora (SVK) Ford F150 Evo 32hr 51min 16sec
- Pim Klaassen (NED)/Mark Laan (NED) Taurus Evo Max 34hr 51min 16sec
- Sergei Remmenik (ANA)/Aleksei Ignatov (ANA) Taurus T3 Max 36hr 01min 51sec, etc
Abandonos
N/C. Aliyyah Koloc (SEY)/Marcin Pasek (POL) Red-Lined Revo T1+ 94hr 57min 55sec
Jean-Luc Ceccaldi (FRA)/Pascal Delecour (FRA) Optimum MD Rallye RETIRED – SS5
Yazeed Al-Rajhi (KSA)/Timo Gottschalk (GER) Toyota Hilux GR RETIRED – SS4
Abdulaziz Al-Kuwari (QAT)/Stéphane Duplé (FRA) Taurus T3 Max RETIRED – AFTER SS3
Jourdan Serderidis (GRE)/Grégoire Munster (LUX) Ford Raptor RETIRED – AFTER SS3
Daniel Schröder (GER)/Henry Kohne (RSA) Volkswagen Amarok RETIRED – PROLOGUE
Líderes
SS1 Guillaume de Mévius (Mini)
SS2 Nasser Saleh Al-Attiyah (Dacia)
SS3 Mitch Guthrie (Ford)
SS4-5 Henk Lategan (Toyota)
SS6 Nasser Saleh Al-Attiyah (Dacia)
Vencedores de Etapas
Prologo Mattias Ekström (Ford)
SS1 Guillaume de Mévius (Mini)
SS2 Seth Quintero (Toyota)
SS3 Mitch Guthrie (Ford)
SS4 Henk Lategan (Toyota)
SS5 Mitch Guthrie (Ford)
SS6 Nasser Saleh Al-Attiyah (Dacia)
FOTO Dacia Sandrider
