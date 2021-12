Dakar Desert Rally: A grande maratona sem sair do sofá | AutoSport

Dakar Desert Rally é o novo jogo para consolas e PC da grande maratona. A primeira versão saiu em 2018, mas espera-se que esta seja bem melhor, já que a anterior “não pegou de ‘estaca’”…

Os ambientes são os que já conhece da prova, a física, diz o criador do jogo, mais realista, e os veículos são atuais.

Mais de 30 etapas completas do Rally Dakar de 2020 e 2021 com veículos, equipas e pilotos oficialmente licenciados nos modos multiplayer e single-player.

O Dakar Desert Rally apresenta as quatro estações do ano e um ciclo dia-noite completo. Quer enfrente tempestades de areia, sol escaldante no deserto, chuva e neve, ou lama profunda, terá sempre de ultrapassar os elementos.