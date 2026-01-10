Dakar: Defender Rally domina todas as seis etapas da classe Stock

A Defender Rally alcançou o ponto intermédio do Dakar 2026 com um registo imbatível na classe Stock: vitória nas seis etapas disputadas até agora. Stéphane Peterhansel/Mika Metge, Rokas Baciuška/Oriol Vidal e Sara Price/Sean Berriman conquistaram duas vitórias cada, numa estreia impressionante na categoria reservada a veículos derivados de produção.

Baciuška/Vidal líderes na geral da Stock

Rokas Baciuška e Oriol Vidal comandam a classificação geral da classe Stock com o tempo acumulado de 29 horas, 12 minutos e 58 segundos. Stéphane Peterhansel e Mika Metge ocupam o segundo posto, enquanto Sara Price e Sean Berriman seguem em quarto. A sexta etapa, a mais longa do rali com 920 km (incluindo especiais e ligações), foi vencida por Price/Berriman em 4h32m10s, seguidos por Baciuška/Vidal (4h34m49s) e Peterhansel/Metge (4h35m00s).

Defender Dakar D7X-R baseado no modelo de série

Os pilotos competem ao volante do Defender Dakar D7X-R, derivado do Defender OCTA de produção. O veículo de competição mantém a carroçaria D7x, transmissão, linha motriz e motor V8 biturbo de 4,4 litros, com adaptações como via alargada, maior altura ao solo, suspensão específica e arrefecimento reforçado, conforme exigido pela categoria Stock do Mundial de Ralis-Raid.

Declarações dos pilotos

Jack Lambert, responsável técnico da Defender Rally, destacou a preparação: «Estamos a meio do rali e a equipa trabalha sem descanso. Liderar a classe Stock é um feito notável, mas ainda falta muito caminho. A consistência será determinante para levar os três carros à chegada.»

Sara Price celebrou a estreia nas dunas: «Foi fantástico pilotar o Defender nas dunas pela primeira vez. Cresci nestes terrenos e o carro superou todas as expectativas.»

Rokas Baciuška resumiu o dia longo: «Foi um dia totalmente de areia e dunas. Subimos muito bem e mantemos a liderança. Precisamos apenas de continuar assim.»

Stéphane Peterhansel, lenda do Dakar, elogiou o carro: «Experimentámos todos os tipos de piso e o Defender foi perfeito nas dunas. Não foi fácil, com 200 km consecutivos de dunas muito técnicas, mas conseguimos chegar sem atolamentos.»

Segunda semana com mais dunas

Sete etapas separam ainda as tripulações do pódio final da classe Stock. O rali retoma amanhã rumo a Wadi Ad Dawasir, com especiais de maior componente arenosa onde navegação, estratégia de pneus e resistência mecânica voltarão a ser decisivas. A Defender Rally chega à segunda metade da prova com todas as duplas intactas e na frente da sua categoria, numa estreia que já marca presença na história do Dakar.