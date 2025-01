Dakar: de Mevius cedeu pela mecânica, Chicherit perdeu-se, João Ferreira é o melhor da X-Raid

Ao cabo de três dias, duas etapas, entre elas a difícil maratona, dos cinco Mini JCW da X-Raid, o melhor classificado é

o português de João Ferreira e Filipe Palmeiro, no 12º lugar da geral.

A etapa Chrono 48h cumpriu a sua promessa: foi extremamente exigente, levando os pilotos e navegadores aos seus limites. Ao longo dos últimos dois dias, os participantes tiveram de percorrer cerca de 1.000 quilómetros em vários tipos de terreno. João Ferreira e Filipe Palmeiro completaram a extenuante etapa no MINI JCW Rally 3.0d, terminando no 12º lugar da geral. Os seus companheiros de equipa no MINI JCW Rally 3.0i, Guerlain Chicherit e Alex Winocq, garantiram o 16º lugar. A dupla francesa de pai e filha, Lionel e Lucie Baud, percorreram os dois dias com sucesso, terminando em 45º lugar e de quem mais se esperava, Guillaume de Mévius/Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.0i), os azares atiraram-nos para a 44ª posição da geral.

Os organizadores juntaram tudo o que faz um Dakar nesta etapa: navegação desafiante e as primeiras dunas da edição deste ano. Muitas equipas perderam tempo à procura do caminho certo e dos principais pontos de passagem. Nas dunas, foi muitas vezes necessário recorrer a pás para libertar os veículos da areia.

Apesar do início difícil, é importante lembrar que o Dakar 2025 tem apenas três dias e duas etapas. Ainda faltam mais dez etapas. A dupla lituana Vladas Jurkevicius e Aisvydas Paliukenas sofreu um capotamento pouco depois de iniciar a segunda parte da etapa Chrono 48h. Felizmente, ambos saíram ilesos, de acordo com os relatórios atuais.

Para Guerlain Chicherit (#202 MINI JCW Rally 3.0i): “As 48h Chrono foram um verdadeiro desafio – como esperado. Abrimos quase toda a primeira parte ontem. Mas quando chegámos às dunas, cometemos um grande erro. Perdemo-nos e perdemos cerca de 35 a 40 minutos. Depois disso, conseguimos voltar ao caminho e fazer alguns progressos. Esta manhã, abrimos novamente, e depois veio um ponto de passagem difícil onde quase toda a gente procurou durante muito tempo.”

Já João Ferreira é o melhor da X-Raid em prova (#240 MINI JCW Rally 3.0d): “O Chrono 48h foi duro. Ficámos presos duas vezes e perdemo-nos duas vezes. Faz parte do jogo. Mas conseguimos regressar, e isso é o mais importante.”

Para Lionel Baud (#224 MINI JCW Rally 3.0d): “Estou bastante cansado. O percurso foi muito duro. As grandes dunas foram um desafio e as mais pequenas que se seguiram não foram mais fáceis, pois caíam abruptamente na parte de trás. Muito difícil de conduzir. No primeiro dia, tive danos nos pneus, e hoje partiu-se um diferencial, o que tornou as coisas ainda mais difíceis.”

Guillaume de Mevius (#222 MINI JCW Rally 3.0i): “Tivemos um problema técnico que tentámos resolver durante a noite. Não o conseguimos resolver totalmente e tivemos de o resolver novamente durante a etapa, o que nos custou cerca de duas horas e meia.”