Dakar: David Zille conquista a vitória da etapa 9 nos Challenger

No entanto, o infortúnio abateu-se sobre Dania Akeel aos 42 km, quando parou durante quase 15 minutos. Felizmente, não sofreu ferimentos e mais tarde retomou a corrida em direção a Haradh. À medida que a etapa avançava, Pau Navarro, apesar do seu domínio inicial, foi descendo na classificação. Ao fim de 123 quilómetros, estava em terceiro lugar, a 1 minuto e 15 segundos de David Zille, que tinha assumido a liderança. O adversário mais próximo de Zille era Abdulaziz Al-Kuwari, enquanto Cavigliasso era terceiro, mantendo afastados os seus concorrentes mais próximos, Gonçalo Guerreiro e Paul Spierings. Spierings, que começou a etapa em terceiro da geral, encontrou grandes dificuldades, perdendo quase 15 minutos num determinado momento.

Pau Navarro, que ontem obteve a sua primeira vitória na classe Challenger, foi o primeiro a arrancar para a etapa e foi ele a marcar o ritmo nos primeiros quilómetros. Após 37 quilómetros, liderava a classificação provisória com 10 segundos de vantagem sobre o saudita Dania Akeel e 18 segundos sobre o argentino David Zille. Khalifa Al Attiyah, o irmão mais novo da lenda do rali Nasser Al Attiyah, registou o quarto melhor tempo, ficando a 21 segundos. Entretanto, o líder da classificação geral Nicolas Cavigliasso teve um início cauteloso, a mais de um minuto de Navarro.

O Rali Dakar assistiu a mais uma etapa repleta de ação, com o argentino David Zille a garantir a sua segunda vitória na etapa da classe Challenger, com uma extensão de 316 km.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros