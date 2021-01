Dakar, David Castera: “Não fizemos o roadbook mais complicado de propósito”

Esta edição do Rally Dakar está a ser marcada por várias críticas ao roadbook. De acordo com o diretor da prova, David Castera, as alterações efetuadas ao roadbook de 2021 não foram feitas com o propósito de dificultar a navegação.

Carlos Sainz e Sébastien Loeb foram das vozes mais críticas ao roadbook deste ano do Rally Dakar. Para o diretor da prova, David Castera, em declarações ao motorsport.com: “Talvez a filosofia do roadbook tenha mudado e isso requer adaptação, mas não é verdade que fizemos as coisas mais complicadas de propósito. É preciso considerar que choveu muito nas semanas que antecederam a prova, o que complicou a situação”.

“Nós quisemos desenhar um percurso que estivesse à altura dos nossos competidores. No ano passado foi muito rápido e uma das ideias era reduzir a velocidade. Desenhamos as etapas para que em cada uma se passe pelos vários terrenos que a Arábia Saudita tem a oferecer: passagens nas montanhas, dunas de areia, pistas rápidas e caminhos rochosos. Estas mudanças de terreno ajudam a reduzir o ritmo e a velocidade”, acrescentou Castera.

Quanto à luta pela liderança nos Auto, Castera afirmou: “O Carlos errou na navegação, se não o fizesse estaria a lutar com o Al-Alttiyah e o Peterhansel. Estes três são os mais fortes e já esperava muita luta entre eles. Agora, a luta é entre o Peterhansel e o Al-Attiyah. Veremos quem vence”, concluiu Castera.