Dakar: David Castera foi pessoalmente à etapa para ajudar os concorrentes

Um grande problema de navegação surgiu na Etapa 7 do Rali Dakar 2025, depois de ter sido descoberto um erro no roadbook oficial. Muitos pilotos tiveram dificuldade em validar um waypoint ao quilómetro 158 da etapa de 418 km em Al Duwadimi, o que causou confusão e desvios fora do percurso.

Para retificar o erro, o diretor do Dakar, David Castera, voou pessoalmente de helicóptero para a etapa, utilizando sinais visuais para guiar os concorrentes de volta à pista. A secção de 20 km afetada foi posteriormente neutralizada para garantir a equidade, com a organização do Dakar a atualizar a classificação oficial.

Após estes ajustes, Henk Lategan, da Toyota, Nasser Al-Attiyah, da Dacia, e Yazeed Al-Rajhi, da Overdrive, recuperaram o tempo perdido. Lucas Moraes garantiu a vitória na etapa para a Toyota, seguido pelos pilotos da Ford Mattias Ekström e Mitchell Guthrie.

O 15º lugar de Lategan reduziu significativamente a sua vantagem na geral para apenas 21 segundos sobre Al-Rajhi. Ekström continua em terceiro na classificação geral, enquanto Al-Attiyah está em quarto, 22 minutos atrás.

O rali continua com a Etapa 8, um percurso de 487 quilómetros de Al Duwadimi a Riade, onde a categoria Ultimate irá novamente seguir um caminho diferente do das motos.