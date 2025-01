Dakar: Dania Akeel faz história e vence etapa 10 nos Challenger, Gonçalo Guerreiro no top 3

Nos Challenger, tivemos uma estreia no lugar mais alto do pódio na etapa 10, no famoso e temido “Emtpy Quarter”. A piloto saudita Dania Akeel venceu dura etapa no deserto. O triunfo de Akeel tornou-a numa das poucas mulheres na história a vencer uma etapa no Dakar, juntando-se às fileiras de pilotos lendários como Jutta Kleinschmidt, Cristina Gutiérrez e Sara Price.

O desempenho de Dania Akeel – Stephane Duple na especial de hoje foi nada menos do que excecional. Depois de uma batalha renhida na marca dos 45 quilómetros, onde ficou atrás de Nani Roma por apenas 58 segundos (na luta pela geral dos automóveis), a piloto saudita destacou-se desde cedo nos Challenger e ganhou vantagem. Terminou a especial mais de três minutos à frente Pau Navarro /Lisandro Herrera. Na classificação geral do dia, Akeel completou a especial em terceiro lugar, apenas 1min40seg atrás de Roma, mostrando a sua impressionante velocidade e consistência.

A corrida tomou um rumo inesperado logo no arranque com os problemas mecânicos de Paul Spierings. O neerlandês, que era terceiro lugar na classificação geral, enfrentou um contratempo substancial ao ter de parar nos 506 km de ligação, devido a problemas no carro. Spierings informou os organizadores da corrida que esperava passar duas horas a trabalhar no seu carro, o que significava um atraso substancial.

Na fase inicial da especial de carros, Yasir Seaidan /Michael Metge pareciam os mais fortes, estabelecendo o tempo mais rápido na marca dos 45 km, à frente de Nani Roma por 57 segundos. No entanto, a dupla sofreu um forte revés a meio da etapa. Ao km 97, Seaidan tinha caído do primeiro lugar, perdendo 19 minutos.

Foi Akeel que se destacou no segundo controlo, ao km 97 com Navarro em segundo e Guerreiro em terceiro, com a ordem a manter-se até ao fim da etapa. Oscar Ral – Xavier Blanco terminaram em quarto dos Challenger, com Corbin Leaverton /Taye Perry a fechar o top 5. Destaque novamente para o jovem piloto luso, Gonçalo Guerreiro, com Cadu Sachs (Taurus T3 Max/Red Bull Jr Team USA), que voltou a estar sempre na luta pelas primeiras posições e recuperou tempo na classificação geral.

As contas da geral

Nicolas Cavigliasso /Valentina Pertegarini mantêm a liderança nos Challenger, agora com 26 minutos de vantagem sobre Gonçalo Guerreiro, que recuperou mais algum tempo o primeiro classificado. Com a queda de Spierings na classificação, foi Navarro quem aproveitou para subir ao terceiro posto, à frente de Abdulaziz Al-Kuwari /Nasser Al-Kuwari e Leaverton

Foto:

Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool