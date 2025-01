Dakar: Dacia Sandriders de al Attiyah e Loeb na luta

Na sua estreia no Rally Dakar, a equipa Dacia Sandriders completou a desafiadora etapa Bisha-Bisha, de 967 quilómetros, com Nasser Al-Attiyah e Édouard Boulanger a terminar o dia no terceiro lugar na classificação geral a 11m14s dos líderes. Apesar de começarem numa posição desfavorável na pista, a dupla concluiu a etapa sem grandes problemas, o que já não sucedeu com Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, que enfrentaram problemas eletrónicos que os atrasaram em 37 minutos no domingo, aproveitando o dia de hoje para recuperar terreno, terminando em sexto lugar da geral após a segunda parte da etapa. Já Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno foram forçados a abandonar devido a problemas na direção hidráulica, mas a equipa trabalha para que possam regressar à competição na Etapa 3.

O dia ‘duplo’ também incluiu desafios logísticos, como uma noite básica sob as tendas fornecidas pelos organizadores, sem assistência técnica, e um ‘pitstop’ improvisado que reforçou o espírito de equipa de toda a caravana. Apesar das adversidades, o desempenho sólido da equipa demonstra já o potencial competitivo do novo carro e mantém vivas as esperanças para as próximas etapas. Falta ainda muito Dakar, e tanto al Attiyah a onze minutos como Loeb a dezoito estão bem na luta pelo triunfo.

Para Nasser Al-Attiyah: “Não foi realmente fácil. Tentamos administrar cada quilómetro sem nenhum problema por estarmos tão longe da equipa. Fizemos um trabalho muito bom, eu e Édouard, e cuidamos do nosso carro para trazê-lo aqui novamente no Bivouac. É um rali longo, então aprendemos muito e temos muitos dados agora sobre o Dacia Sandrider. Mas trabalhamos dia a dia, essa é a nossa meta.”

Já para Cristina Gutiérrez não foi uma etapa fácil: “ontem ficamos muito felizes com o trabalho em equipa que fizemos, ajudando o Seb para chegar na melhor posição. O meu segundo dia foi um pouco pior porque saímos da etapa devido a um problema na caixa de direção. No momento, está sob investigação, então veremos o que acontece, mas, assim, podemos saber se precisamos reforçar os outros dois carros. Pelo menos estamos aqui no bivouac e ansiosos pela Etapa 3.”

Por fim, para Sébastien Loeb foi uma etapa longa e difícil: “ontem tivemos um problema elétrico e tivemos que parar por 37 minutos na etapa. Então, a partir daquele ponto, acreditamos que não conseguiríamos resolver nada e teríamos que abandonar. Então, de repente, com Pablo [Moreno] que nos ajudou, encontramos uma maneira de reiniciar o carro e, no final, funcionou muito bem. Recuperamos muito do tempo, mais de 20 minutos, e é melhor do que esperávamos ontem.”