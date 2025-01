Dakar, Dacia apela, mas Loeb não arranca…

Depois do Dacia Sandrider #219 de Sébastien Loeb ter sido levado à inspeção técnica, tal como já tinha sucedido com Carlos Sainz após o seu capotanço, eis que o resultado foi exatamente o mesmo do caso do espanhol: o roll bar sofreu danos e com isso viu a sua estrutura ser comprometida pelo que os Comissários Desportivos da FIA determinaram a pena de exclusão da prova para o francês, considerando que com os níveis de segurança do elemento após o impacto, não são seguros

A Dacia tem opinião distinta. Admite que o roll bar tem danos, mas assegura que estes não afetam a segurança do carro e por isso decidiu recorrer da decisão, tendo emanado o comunicado em baixo. Seja como for, nada muda para Loeb porque o apelo não suspende a decisão.

O comunicado na íntegra:

“Dacia Sandriders toma conhecimento da decisão dos Comissários Desportivos de desclassificar Sébastien Loeb e Fabian Lurquin do Rali Dakar 2025 em resultado da deformação sofrida pelo Dacia Sandrider #219 durante um acidente na Etapa 3 da prova, hoje (terça-feira, 7 de janeiro).

Após o acidente, foi efetuada uma inspeção minuciosa do Dacia Sandrider #219, sob a supervisão do diretor técnico da equipa, Philip Dunabin e do consultor de engenharia, David Lapworth.

Tendo sido convocados para uma audiência de Comissários Desportivos em resposta a um relatório emitido pelo

Delegado Técnico da FIA, os representantes da Dacia Sandriders apresentaram as suas observações aos Comissários Desportivos.

Os Dacia Sandriders declararam que foram efetuados cálculos para verificar a estrutura da de segurança do carro e concluíram que uma secção da estrutura, embora deformada, não faz parte integrante da resistência da estrutura e, por conseguinte, não afeta a segurança do automóvel.

Embora a segurança seja sempre de importância primordial, a Dacia Sandriders partilha a deceção de Sébastien Loeb e Fabian Lurquin na sequência da decisão da decisão dos Comissários Desportivos e decidiu apresentar um recurso.”