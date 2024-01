Dakar, Cristina Gutiérrez: “Um dos meus valores é nunca desistir, e durante a corrida esforcei-me até ao fim” | AutoSport

Tendo começado 25 minutos atrás de Mitch Guthrie esta manhã, Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing) aproveitaram os problemas mecânicos do americano para vencer a classe Challenger. Cristina Gutiérrez torna-se assim a primeira mulher a vencer (à classe) no Dakar desde Jutta Kleinschmidt, que venceu à geral em 2001.

Sara Price/Jeremy Gray (South Racing Can-Am) lutaram até ao fim nos SSV pelo triunfo, Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (Can-Am Red Bull Can-Am Factory Racing), fizeram o mesmo e acabaram por ficar com o maior prémio, o Dakar sempre teve muitas mulheres nas suas fileiras, mas só algumas fizeram história.

Foi Jutta Kleinschmidt que se tornou a primeira mulher a vencer uma etapa do Rali Paris Dakar em 1997 e depois a vencer à geral em 2001. Até hoje, foi a primeira e única.

Depois de vários anos nas motos, foi em Janeiro de 2003, no rali Telefónica-Dakar, que Elisabete Jacinto participou pela primeira vez em camião, com um Mercedes 1936. Mas foi uns anos depois com o MAN M2000, com as cores da Trifene 200, com que verdadeiramente reluziu nas areias africanas, primeiro no Dakar, depois no Africa Race.

Quanto a Cristina Gutierrez, deu uma vez mais um forte sentido ao ‘Girl Power’: “Tentei sempre lutar até ao fim. Não sabíamos o que tinha acontecido até aos últimos quilómetros. Esforçamo-nos muito nesta etapa porque eu sabia que 25 minutos é muito, mas se acontece alguma coisa atrás de nós, nunca se sabe.

Quando cheguei à meta, não sabia o que tinha acontecido, mas estou muito contente e orgulhosa da equipa e contente com o carro. De certeza que estou muito feliz. Tenho um pensamento especial em toda a minha família, em todas as crianças do hospital de Burgos, porque quando compito estão sempre comigo, bem como em Carles Falcon, o espanhol que morreu neste Dakar. Estou muito feliz com a vitória e isto é para todos eles. Um dos meus valores é nunca desistir e durante a corrida nunca desisti. Esforcei-me até ao fim. É o melhor final possível e quero dizer obrigado à Red Bull, ao Arnaud e a toda a equipa por nos terem dado este belo carro”.