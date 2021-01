Dakar, Cristina Gutierrez: “A Jutta foi a minha primeira professora”.

Apenas duas semanas depois da Red Bull Off Road Team USA a ter chamado e para guiar o protótipo dos SSV, Cristina Gutierrez tornou-se a primeira vencedora feminina de uma etapa no Dakar desde Jutta Kleinschmidt, que curiosamente estava no bivouac: “Estamos na liderança! Foi uma etapa cansativa, mas a navegação correu sem sobressaltos graças ao François. Foi até fantástica, perfeita. Estou encantada por me ter saído tão bem da etapa 1. Este não era o meu objetivo, só queria manter um ritmo consistente a uma velocidade elevada mas segura. Uma vez fui a um campo de treino da FIA, liderado pela Jutta Kleinschmidt no Qatar. De certa forma, a Jutta foi a minha primeira professora. Tenho muito orgulho em reencontrá-la aqui e, especialmente, em vê-la deliciar-me com a minha vitória”, disse a piloto espanhola.