Dakar: conhece as diferenças entre cada classe nas 4 rodas? | AutoSport

São quatro as classes de carros que há nas quatro rodas, T1+, T1U, T1 4WD e T1 2WD. Na primeira, T1+ tratam-se de chassis tubulares quatro rodas motrizes, cerca de 360 cv para um peso de 2.000 Kg. São os Toyota, BRX, Ford e Mini.

Na T1U, está somente a Audi. Chassis tubular, 4 rodas motrizes, elétrico e motor de combustão, este alimenta as baterias, carregando-as durante as etapas. Pesam 2100 Kg e têm cerca de 367 cv.

Os T1 4WD têm chassis tubular, 4 rodas motrizes, vários tipos de motores, 360 cv, para 1850 Kg. Um rácio melhor de peso/potência.

Por fim, os T1 2WD , chassis tubular, tração traseira, vários tipos de motores, 370 cv, para 1500 Kg. Os buggy são muito mais leves mas não têm quatro rodas motrizes.

É nesta mescla de viaturas que está a beleza do Dakar, onde se vêm muitos tipos de carros, precisamente o que falta ao WRC.