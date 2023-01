Dakar: Condições meteorológicas cancelam Etapa 3 | AutoSport

A degradação das condições climatéricas tornou impossível aos organizadores garantir as melhores condições de segurança para os concorrentes, os veículos foram parados na CP 3 após 318 km e dirigir-se-ão para o bivouac em comboio. Em termos desportivos, por razões de equidade, a direção da prova decidiu cancelar a especial.

Mais info assim que possível

⚠️ Weather update: Halt of the Bikes race at CP2 and CP3

The worsening weather conditions are no longer allowing the organization to guarantee the safety of the competitors in the best possible way. The riders are stopped at CP 2 (km 335) and CP3 (km 377). #Dakar2023 pic.twitter.com/sOxjNIs0U8